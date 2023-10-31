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Александр Рыков – об игре за молодёжную сборную России, ситуации с баном национальных команд и выступлении за «Трактор»

«Обидно. Мы же вообще никуда не попали». Интервью с лидером молодёжной сборной России
Сергей Емельянов
Интервью с Александром Рыковым
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Нападающий «Трактора» Александр Рыков – о выступлении за национальную команду и своём непростом положении в челябинском клубе.

На прошлой неделе в Новогорске молодёжная сборная России под руководством Николая Воеводина приступила к подготовке к турниру Кубок Будущего, который с 3 по 6 ноября состоится в Санкт-Петербурге. 27 октября в контрольном матче российская молодёжка с заметным трудом переиграла своих более молодых соотечественников из юниорской сборной – 4:3.

Одним из лидеров сборной России U20 должен стать нападающий «Трактора» Александр Рыков. В нынешнем сезоне 18-летний форвард успел провести 12 матчей за челябинский клуб в КХЛ, забросив в них две шайбы. Первый гол за карьеру в лиге Александр забил в своём дебютном матче в КХЛ в этом сезоне, поразив ворота «Спартака». Спустя несколько дней Рыков записал на свой счёт ещё один гол на высшем уровне, однако затем игровое время молодого нападающего радикально сократилось. Изменение роли в команде совпало с увольнением из «Трактора» главного тренера Анвара Гатиятулина и его заменой на Алексея Заварухина.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» нападающий молодёжной сборной России и системы «Трактора» рассказал, в чём заключается его мотивация сейчас приезжать в расположение национальной команды, поведал подробности того, как именно произошла смена главного тренера в челябинском клубе, ответил на вопросы о своём текущем положении в команде и проанализировал, в чём лично ему необходимо добавлять для улучшения сложившейся ситуации.

«С юниорской сборной просили играть мягче. Свои же пацаны. Зачем их бить?»

— Какие впечатления остались от контрольного матча с юниорской сборной России?
— Позитивные. Сейчас идут такие втягивающие игры. Мы ищем связки, нужно почувствовать игру, всё-таки приехали в сборную из разных команд, и сейчас надо найти взаимопонимание.

— Удивлены, что юниорская сборная смогла навязать вам такое сопротивление, или вы просто жалели молодых парней?
— Нас действительно попросили играть с ними помягче. А так понятно, что они старались и пытались показать себя.

Александр Рыков

Александр Рыков

Фото: fhr.ru

— Когда будете играть с ними и на Кубке Будущего, там будет более серьёзный хоккей?
— Да всё равно они же свои пацаны. Зачем их сильно бить? Надо играть мягче.

— То есть в таких матчах главная задача – просто получать удовольствие от хоккея?
— Конечно.

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«Проскакивала мысль: вот бы родиться пораньше или попозже»

— В целом как отнёсся к вызову в расположение молодёжной команды в сложившейся ситуации, когда не самые очевидные перспективы у нашего хоккея на уровне сборных?
— Всё равно всегда приятно играть за сборную. Это не такой продолжительный период времени, поэтому воспринял абсолютно нормально.

— Неужели не трудно находить спортивную мотивацию?
— Конечно, обидно оставаться без чемпионатов мира. Но что есть, то есть.

— Никогда не проскакивала мысль: вот бы мне родиться на пару лет пораньше или, наоборот, на пару лет попозже?
— Ага (смеётся). Конечно, проскакивала, потому что мы же вообще никуда не попали. У нас никаких международных турниров не было. Сначала ковид, а теперь вот такое положение. Обидно.

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«В группу вдруг написали, что будет собрание. Там объявили, что уволили тренера»

— Если переходить к делам «Трактора», то очевидно, что нынешний сезон лично для тебя начинался успешно – гол в первом же матче в КХЛ, потом ещё раз забил – но сейчас игровое время очень сильно упало. Что пошло не так?
— Меня подтянули в главную команду, начал сезон хорошо, забил два гола в трёх матчах. Но потом случилась смена главного тренера, и так выходит, что мало мне доверяют. Не знаю, не подхожу что ли… Особо не разговаривал на эту тему.

— Первый гол в КХЛ, забитый в ворота «Спартака», — самое яркое воспоминание в карьере на данный момент?
— Да. Было очень приятно забить в КХЛ. Долго ждал этого события.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

— К себе есть какие-то претензии по тому отрезку в начале сезона? Можно ли было в тех матчах что-то сделать ещё лучше?
— Если честно, то собой был доволен.

— Расскажи, как в команде узнали об увольнении главного тренера, ведь ты был в заявке на игру с «Салаватом Юлаевым» (0:4). Это было неожиданно или понимали, что всё к тому и идёт?
— Уже понимали, что скоро-скоро. Получилось так, что после игры мы занимались в зале, и в группу вдруг написали, что сейчас будет собрание. Там и объявили, что уволили. Так всё и произошло, но мы понимали, что это может случиться, и были к этому готовы.

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«После Нижнекамска было забавно наблюдать за чатом в группе»

— После смены главного тренера игра команды сильно изменилась?
— Ещё прошло мало времени. Не могу сказать, что поменялось много конкретных вещей. Немного изменились связки, вернулся Никита Тертышный к Владимиру Ткачёву и Максиму Шабанову, хотя у Анвара Гатиятулина он не проходил в состав. Алексей Заварухин чаще тасует, а так всё, в принципе, то же самое.

Александр Рыков

Александр Рыков

Фото: photo.khl.ru

— После вашего матча в Нижнекамске вся хоккейная общественность следила за квестом, как «Трактор» добирается на матч с «Магниткой». А как тебе удалось вовремя прибыть в расположение сборной, ведь улетали из одного и того же аэропорта?
(Смеётся.) Получилось так, что у нас стоял вылет на три часа раньше. Дальше смотрел за чатом в группе, а там каждые 30 минут сообщения, что отъезд автобуса переносится и переносится. Ну, забавно было наблюдать. Там уже игроки в группе начинали смеяться.

— Но зато как сыграли – едва ли не лучший матч в сезоне выдали после столь трудной дороги. Может, теперь всегда так нужно добираться на матчи?
— Даже не знаю. Может, и нужно попробовать, потестить (смеётся).

«Мы просто обязаны выходить в плей-офф и хорошо играть»

— В целом в команде ощущаете, что задолжали городу и болельщикам, не сумев попасть в прошлом сезоне даже в плей-офф? Да и на старте этого чемпионата вас долго колбасило.
— Конечно. Мы просто обязаны выходить в плей-офф и хорошо играть, но вот так получается, что-то не шло. Просто не могли забить, потом начинаются травмы. И всё скопом приводило к тому, что проигрывали.

— Насколько сложно перемещаться между КХЛ и ВХЛ, всё-таки пока играешь совершенно разные роли в этих лигах?
— На самом деле, это тяжело. В ВХЛ в «Челмете» мне доверяют большинство, получаю много игрового времени, минут по 18, а в КХЛ иногда выхожу на одну-две минуты… Что я могу показать за две минуты? Тем более что я игрок такого стиля… Не игрок я четвёртого звена. Мне тяжело там играть.

Александр Рыков

Александр Рыков

Фото: photo.khl.ru

— Главное — не травмироваться в такой ситуации? Всё-таки долго сидишь «холодным» на лавке, а потом надо выходить на одну смену.
— Да, тут больше настраиваю себя, чтобы не получить травму. Сидишь «холодным», не находишься в игре, тут ничего нельзя сделать, выходя в третьем периоде на одну-две сменки. Так можно накопить только количество матчей.

«Мне нужно добавлять в физической подготовке, чтобы нормально принимать столкновения в КХЛ»

— На твой взгляд, в чём в первую очередь необходимо добавить, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
— Нужно добавлять в физической подготовке. Дядьки постарше, уже обросли мясом, и мне надо добавлять в физике, чтобы нормально принимать столкновения.

— А как в этом плане играется в ВХЛ, где ведь тоже взрослая лига?
— Там уже выдерживаю. В начале прошлого сезона тоже были проблемы, но в ходе чемпионата стало лучше получаться. Сейчас пробую в КХЛ.

— Что вообще является самым сложным моментом при смене лиг?
— В КХЛ более мастеровитые игроки, они быстрее думают и быстрее катаются, у них лучше техника рук, и они могут найти и исполнить хороший пас. В этом главное отличие.

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