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«Адмирал» объявил о назначении нового спортивного директора

«Адмирал» объявил о назначении нового спортивного директора
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Спортивным директором хоккейного клуба «Адмирал» назначен Павел Житков, сообщается в официальном телеграм-канале дальневосточной команды.

Павел Ильич Житков в прошлом профессиональный хоккеист. Он играл в чемпионатах Казахстана и в Высшей хоккейной лиге. Специалист принимал участие в Универсиаде и чемпионате мира по хоккею 2010 года. Житков, завершивший спортивную карьеру в 2016 году, является мастером спорта международного класса Республики Казахстан.

После этого специалист работал в хоккейном клубе «Сарыарка» (Казахстан, ВХЛ) на должностях начальника команды и заместителя директора клуба. С 2018 по 2021 год он занимал должность директора хоккейного клуба «Сарыарка».

Последнее место работы Житкова — хоккейный клуб «Арлан» (чемпионат Республики Казахстан), в котором он работал в качестве спортивного директора.

Напомним, 24 октября «Адмирал» объявил об уходе спортивного директора Вадима Аверкина.

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