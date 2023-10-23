«Адмирал» проваливает сезон. Тамбиев устал, а клубу нужны перемены?

Леонид Тамбиев – тренер строгий и системный. Именно благодаря железной дисциплине и работе на льду «моряки» в прошлом сезоне не только вышли в плей-офф, но и прошли в первом раунде «Салават Юлаев», а затем дали бой «Ак Барсу». Интересно, что костяк дальневосточного клуба практически не изменился, его постарались максимально сохранить. Главная потеря случилась уже по ходу регулярки, когда в Санкт-Петербург перебрался лучший вратарь прошлого чемпионата Никита Серебряков. Да, поменялись легионеры, но сваливать всё исключительно на их уход (в том числе и экс-капитана Шулака в «Авангард») точно нельзя. Причины нынешнего кризиса «Адмирала» гораздо глубже.

На пресс-конференциях Тамбиев уже намекал на то, что селекция команды в её нынешнем виде оставляет желать лучшего. Именно поэтому поползли слухи об увольнении спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина, который, похоже, своё в клубе отработал. Да, вопросы к Аверкину и принимаемым им решениям были, но необходимо понимать, что финансовые возможности у дальневосточников далеко не лучшие в лиге, а заманить топ-хоккеистов на Дальний Восток большая проблема. Нужно переплачивать игрокам по сравнению с другими командами, ведь жить в самолётах и гостиницах готовы далеко не все.

Леонид Тамбиев (слева) Фото: photo.khl.ru

По всей видимости, латвийский специалист почувствовал большое доверие со стороны высшего руководства (включая губернатора, принимающего все ключевые решения) и после того, как прыгнул выше головы в прошлом сезоне, поймал звёздную болезнь. Ко всему прочему, от манеры Тамбиева управлять коллективом, как и от его жёстких высказываний, устают игроки. Тренер часто закручивает гайки, и это постепенно начинает сказываться, что мы и видим сейчас. У «Адмирала» уже шесть поражений подряд, завтра игра с ЦСКА, а просвета как не было, так и нет. Более того, «Адмирал» скатился в самый низ общекомандного зачёта лиги, пропустив вперёд «Витязь».

По сути, именно Тамбиев стал косвенным инициатором грядущего увольнения Аверкина. Теперь все спортивные решения в клубе будет принимать именно Леонид Григорьевич, но отныне, в случае очередных неудач, найти оправданий уже не удастся. Крайним в таком случае сделают самого латвийца, а уж кандидатов, в том числе среди россиян, на его место хватает. Людей, способных придать коллективу свежих эмоций и немного раскрепостить ребят.

«Я не понимаю, что этот человек делает в команде. Что у нас тут делает иностранец?! Вопрос к руководству, есть завязки между агентами, поэтому многие тренеры в КХЛ ходят по кругу. Странно, что многих не приглашают никуда. Человек шесть точно есть», – недоумевал один из главных критиков Тамбиева, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Посмотрим, чем в итоге закончится дело, но кредит доверия у Леонида Григорьевича, судя по всему, пока ещё не исчерпан. Прошлогодние заслуги тренера, безусловно, все помнят, право на ошибки у него есть, однако постоянно жить прошлым и опираться исключительно на былые достижения тоже нельзя. Команда должна как минимум попадать в плей-офф в Восточной конференции, а при нынешнем положении дел подобный расклад не представляется возможным. Отставание от соперников с каждым днём только увеличивается.