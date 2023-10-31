Главный тренер «Нефтехимика» рассказал, как нужно играть против первой тройки «Спартака»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог разгромного поражения от «Спартака» (1:6).

«Соперник был свежее и быстрее, у них отлично сработала первая тройка. У нас не получалось с реализацией, хотя моменты были. В таком плотном календаре мы восстановиться не успели. «Спартак» отдыхал на три дня больше. Мы много сил и эмоций оставили в дерби.

Сегодня ключевой момент был, когда при счете 1:3 мы не реализовали большинство и шайба выскочила на игрока выходившего со скамейки штрафников. Вместо 2:3 получили 1:4.

Игра первой тройки «Спартака»? Против таких ребят нужно играть плотнее, больше контакта. Не играть в шайбу, а играть в корпус, чтобы у соперника пропала техника», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.