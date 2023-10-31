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Хет-трик Голдобина помог «Спартаку» одержать разгромную победу над «Нефтехимиком»

Хет-трик Голдобина помог «Спартаку» одержать разгромную победу над «Нефтехимиком»
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В Москве завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

На четвёртой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Шейна Принса удвоил преимущество хозяев.

В середине второй двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Павла Порядина оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 17-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Лукаша Клока и Наиля Якупова размочил счёт в игре. Спустя минуту Максим Цыплаков забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

В начале третьего периода Николай Голдобин с передач Андрея Локтионова и Михала Чайковски оформил хет-трик, сделав счёт крупным. На 10-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Ивана Морозова и Николая Голдобина довёл счёт до разгромного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Голдобин (Порядин, Морозов) – 03:56 (5x5)     2:0 Кин (Принс) – 10:31 (5x4)     3:0 Голдобин (Вишневский, Порядин) – 29:05 (5x5)     3:1 Белозёров (Клок, Якупов) – 36:22 (5x3)     4:1 Цыплаков – 37:29 (5x5)     5:1 Голдобин (Локтионов, Чайковски) – 42:25 (5x4)     6:1 Локтионов (Морозов, Голдобин) – 49:40 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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