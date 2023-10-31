Хет-трик Голдобина помог «Спартаку» одержать разгромную победу над «Нефтехимиком»

В Москве завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.
На четвёртой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Шейна Принса удвоил преимущество хозяев.
В середине второй двадцатиминутки Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Павла Порядина оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 17-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Лукаша Клока и Наиля Якупова размочил счёт в игре. Спустя минуту Максим Цыплаков забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.
В начале третьего периода Николай Голдобин с передач Андрея Локтионова и Михала Чайковски оформил хет-трик, сделав счёт крупным. На 10-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Ивана Морозова и Николая Голдобина довёл счёт до разгромного.
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