Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Адмирал»

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Адмирал»
Комментарии

В Челябинске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Руслан Ибатуллин с передач Джованни Фьоре и Александра Горшкова открыл счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Чарльз Робинсон с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Сергей Телегин с передачи Владимира Ткачёва вывел челябинский клуб вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Дмитрий Бучельников с передачи Евгения Лисовца сделал счёт 2:2.

В овертайме Максим Шабанов принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Ибатуллин (Фьоре, Горшков) – 03:26 (5x5)     1:1 Робинсон (Дер-Аргучинцев, Кравцов) – 24:09 (5x4)     2:1 Телегин (Ткачёв) – 36:29 (5x4)     2:2 Бучельников (Лисовец) – 57:30 (5x5)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Антипин) – 62:51 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей игре команды вновь встретятся в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 3 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android