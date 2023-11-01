«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, одолев в овертайме «Адмирал»

В Челябинске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Руслан Ибатуллин с передач Джованни Фьоре и Александра Горшкова открыл счёт в матче.
На пятой минуте второго периода Чарльз Робинсон с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Сергей Телегин с передачи Владимира Ткачёва вывел челябинский клуб вперёд.
На 18-й минуте третьего периода Дмитрий Бучельников с передачи Евгения Лисовца сделал счёт 2:2.
В овертайме Максим Шабанов принёс хозяевам победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующей игре команды вновь встретятся в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 3 ноября.
- 1 ноября 2023
-
19:31
-
19:20
-
19:19
-
19:14
-
18:55
-
18:50
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:52
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:20
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:20