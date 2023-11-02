Жамнов: нет ли уныния, что нельзя играть с ЦСКА? Почему уныние? «Спартак» с ним уже играл

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от ЦСКА (0:3) рассказал об играх с армейским клубом.

«Нет ли уныния, что нельзя играть с ЦСКА? Почему уныние? Мы с ними уже играли, четвёртый матч за три месяца. Ребята знают, что можно с этой командой играть. И даже сегодня мы играли достойно. Счёт не по игре. Я не вижу, чтобы ребята были в унынии и думали, что мы не можем с ними играть. Мы можем играть с любой командой, если всё делаем правильно и выполняем те задания, которые игроки должны выполнять. Только один матч. Как говорится, мы проиграли одно сражение, но не проиграли войну. Идём дальше.

ЦСКА, конечно, мастеровитая команда. Есть к чему стремиться. Мы в дальнейшем будем становиться ещё мастеровитее после таких поражений. Будем делать правильные выводы.

Нам надо набираться опыта – самое главное. У нас нет ещё такого опыта, как у ЦСКА, но он приходит с матчами, со всеми трудностями, которые преодолеваем вместе. Ничего страшного не произошло. Надо сделать правильные выводы и проанализировать всё», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.