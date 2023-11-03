«Не захожу в раздевалку после таких игр». Тамбиев — о поражении «Адмирала» 1:6

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Трактора» (1:6) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Была одна команда на поле, по содержанию – самый плохой матч «Адмирала» в этом сезоне. Борьба, стыки, единоборства, скорость, движение – во всех компонентах проиграли. Когда ещё уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то всё сразу становится видно. Такую игру надо поскорее забыть и готовиться к следующему матчу. Играть с «Трактором» активно было ошибкой? Мы меняем немного стиль игры и систему «Адмирала». С учётом тех хоккеистов, которые есть в наличии на сегодняшний день. Мы не только с «Трактором» играем активно, но и с другими командами тоже. Сложно найти слова после такого поражения? Я не захожу в раздевалку после таких игр. Даю игрокам подумать. Зачем делать это по горячим следам? Что тут говорить? Пусть посидят и подумают, сделают выводы. Тут лишние слова не нужны», — сказал Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

«Адмирал» идёт на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 16 очков.