Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Заварухин прокомментировал назначение главным тренером «Трактора»

Алексей Заварухин прокомментировал назначение главным тренером «Трактора»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал убедительную победу своей команды над «Адмиралом» (6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, а также своё утверждение на этой должности.

«Хорошая игра с нашей стороны, пришло много болельщиков. Мы играем в тот хоккей, в который хотим играть. Порадовали наших болельщиков, забили шесть голов – все довольны. Ребята получают удовольствие вместе с нами. Стал главным тренером «Трактора»? Пока ещё не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности. Сейчас всё переварим и обдумаем. Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Эмоций на выезд хватит? Если вы видели фрагмент из раздевалки – то хватит (смеётся). Надеюсь, что хватит. Лучшая игра в сезоне? У нас был хороший матч на выезде против «Авангарда». Там контролировали игру и в третьем периоде даже не дали сопернику отыграться. Хороший матч был в Новосибирске. По качеству и содержанию все эти игры и даже матчи с «Магниткой» – примерно одинаковые. Как будем играть против ЦСКА и СКА? Мы будем показывать свой хоккей. Будем разбирать соперников, искать слабые и сильные стороны, но мы хотим играть в тот хоккей, который сейчас приносит нам результат», — сказал Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после этой победы губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер зашёл в раздевалку поздравить команду и объявил, что впредь Заварухин будет выполнять свои обязанности без приставки «и. о.».

На данный момент уральский клуб имеет 32 очка и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»
Эксклюзив
«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android