Алексей Заварухин прокомментировал назначение главным тренером «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал убедительную победу своей команды над «Адмиралом» (6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, а также своё утверждение на этой должности.

«Хорошая игра с нашей стороны, пришло много болельщиков. Мы играем в тот хоккей, в который хотим играть. Порадовали наших болельщиков, забили шесть голов – все довольны. Ребята получают удовольствие вместе с нами. Стал главным тренером «Трактора»? Пока ещё не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности. Сейчас всё переварим и обдумаем. Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Эмоций на выезд хватит? Если вы видели фрагмент из раздевалки – то хватит (смеётся). Надеюсь, что хватит. Лучшая игра в сезоне? У нас был хороший матч на выезде против «Авангарда». Там контролировали игру и в третьем периоде даже не дали сопернику отыграться. Хороший матч был в Новосибирске. По качеству и содержанию все эти игры и даже матчи с «Магниткой» – примерно одинаковые. Как будем играть против ЦСКА и СКА? Мы будем показывать свой хоккей. Будем разбирать соперников, искать слабые и сильные стороны, но мы хотим играть в тот хоккей, который сейчас приносит нам результат», — сказал Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после этой победы губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер зашёл в раздевалку поздравить команду и объявил, что впредь Заварухин будет выполнять свои обязанности без приставки «и. о.».

На данный момент уральский клуб имеет 32 очка и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.