«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»

Несмотря на ситуацию в мире, североамериканские легионеры с неплохим опытом НХЛ всё ещё выбирают Россию как место продолжения своей карьеры. Одним из именитых новичков лиги этого лета стал Мэдисон Боуи, становившийся чемпионом мира со сборными Канады U18 и U20, а также побеждавший в Кубке Стэнли с «Вашингтоном». Боуи уже стал фигурантом редчайшего для КХЛ обмена: минское «Динамо» и «Трактор» обменялись двумя защитниками-канадцами, и Боуи уже уехал в Челябинск вместо Роба Хэмилтона.

В интервью «Чемпионату» канадец с богатой карьерой вспомнил свой опыт игры в России и против России, рассказал об игре с русскими из «Вашингтона», нашёл стилевой аналог нынешнего «Торпедо» в НХЛ и поделился сложностями адаптации к новой для себя лиге.

«Не уверен, что получил бы шанс, если бы начал играть в хоккей сегодня»

— Вы родились в Виннипеге — городе, который многие игроки НХЛ не любят...

— Да, возможно, это и было главной причиной, благодаря которой я влюбился в хоккей. В Виннипеге постоянно холодно, основные развлечения — кататься на коньках, веселиться на свежем воздухе со своими друзьями и со своей семьёй. Уже тогда, когда мне было примерно два года, мои родители всегда заливали каток на заднем дворе. Именно там я научился кататься на коньках и влюбился в эту игру.

Наверное, это не самый красивый город в Канаде, но это определённо мой дом, там живёт моя семья, и моё сердце принадлежит Виннипегу. Я всегда люблю приезжать туда летом в межсезонье, у меня там есть жильё, так что всегда приятно возвращаться туда и общаться со своей семьёй.

— Говорят, что все канадские города друг на друга похожи. Это правда?

— Да, отчасти это правда. Есть крупные города, как Торонто, Монреаль и Ванкувер, которые немного больше и где жизнь насыщена событиями. Однако если брать города в Западной Канаде, в Саскачеване, в Альберте, то они действительно похожи, но в этом есть своя изюминка, я люблю свою родину.

— Есть мнение, что хоккей в Канаде становится более труднодоступным. У вас не было проблем на старте?

— Определённо, так и есть. Прямо сейчас хоккейные лагеря требуют от игроков плату бóльшую, чем во времена моего детства. Я думаю, что это большая проблема, и моя цель как игрока, который сам играл в юниорских лигах — помочь детям из менее привилегированных семей получить возможность играть. Когда я начинал играть, условия были иными, плата была меньше, и это на многое повлияло. Не знаю, смог бы я получить такой шанс, начав играть сегодня.

Многие игроки пытаются помочь облегчить детям старт их хоккейной карьеры. Я знаю, что есть достаточно талантливых игроков, у которых нет возможности выйти на новый уровень лишь из-за того, что их родители не могут себе это позволить, и это печально. Я тоже надеюсь, что смогу помочь детям заниматься спортом, который покорил сердца многих людей.

«В молодёжной лиге стал настоящим мужчиной»

— Как вспоминаете годы, проведённые в юниорской лиге?

— Мне повезло, что я был задрафтован «Келоуной». Мои родители хотели, чтобы я играл за студенческую команду, я думал о том, чтобы выступать в Университете Северной Дакоты. Однако сложно отказать такой команде, как «Келоуна»: их генменеджер Брюс Хэмилтон создал сильную организацию с классными тренерами. Я работал с Райаном Хаской и Дэном Ламбертом, которые сейчас тренируют в «Калгари».

Мэдисон Боуи — капитан «Келоуны» Фото: Marissa Baecker/Getty Images

Кроме того, клуб вырастил множество классных защитников: Ши Уэбера, Люка Шенна, Тайлера Майерса, Тайсона Бэрри и многих других. Это сделало мой выбор более простым, и уверен, что оно повлияло на то, что я пробился на профессиональный уровень. В «Келоуне» я научился многому — как на льду, так и вне него, понял, как стать настоящим мужчиной. Я благодарен за то, что получил шанс сыграть в таком клубе и противостоять классным командам.

— Не жалеете, что не получили профессию в колледже?

— Моей мечтой в детстве было стать профессиональным игроком и заиграть в НХЛ. Конечно, оглядываясь назад, диплом был бы важен для меня и для моей семьи, но тот путь, который я выбрал, был лучшим для того, чтобы попасть в эту лигу, поэтому у меня не так много сожалений. Возможно, по завершении карьеры я пройду несколько курсов, чтобы улучшить свои знания, но в долгосрочной перспективе всё сработало наилучшим образом для меня.

— Вы поиграли с молодым Леоном Драйзайтлем. На уровне юниорской лиги он уже выглядел инопланетянином?

— Да, это было невероятно заполучить его (по ходу сезона-2014/2015 «Эдмонтон» отправил немецкого форварда в юниорскую лигу. — Прим. «Чемпионата»). У нас уже была отличная команда, и его переход сделал нас реальной силой на уровне Западной лиги, он помог выиграть нам чемпионский титул в том сезоне. Он уже получил опыт НХЛ, у него можно было многому учиться, и, несомненно, Леон — один из лучших хоккеистов, с кем я играл.

— Самый сложный оппонент на юниорском уровне?

— Было много парней, которые представляли угрозу. Я бы выделил Ника Петана (сейчас играет в фарм-клубе «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») — я вырос, играя против него. Когда он играл в WHL, он был одним из тех ребят, кто мог делать разницу в каждой смене, и это был один из тех игроков, кому было сложнее всего противостоять. У него была отличная связка с Оливером Бьёркстрандом — когда мы выходили против их команды, то уделяли особое внимание этому дуэту.

— Долгое время вы котировались на уровне первого раунда драфта. Почему упали во время церемонии?

— Не знаю. Конечно, хочется быть выбранным в первом раунде, это было моей целью, большой мечтой. Если честно, с каждым новым выбором впадаешь во фрустрацию, уже хочешь поскорее услышать своё имя, но, когда «Вашингтон» выбрал меня, я был более чем счастлив. Это была команда Александра Овечкина, Джона Карлсона, Брукса Орпика, прекрасная организация. Для меня это было лучшим исходом, я смог пробиться в команду, которая весной 2018-го стала чемпионом. Конечно, быть выбранным в первом раунде — особое ощущение, но каждый мальчишка всё-таки мечтает о Кубке Стэнли, так что мне повезло с выбором «Вашингтона».

«Макдэвид был лучшим на льду уже в 15 лет»

— На ЮЧМ-2013 вы поиграли в команде с 15-летним Макдэвидом. Он уже был неудержим?

— Да, это было невероятно. Мы много обсуждали это тогда: Коннор был самым юным в нашей команде, но уже был лучшим игроком на льду. Это касалось не только его мастерства, уже тогда он много работал, своей манерой поведения выглядел очень взрослым для 15 лет. Мне повезло сыграть с ним в команде, которая стала чемпионом. Можно понять, почему он лучший игрок мира — возможно, он лучший игрок мира уже с 15 лет. Играть с Коннором было потрясающе, и это помогло нам выиграть тот турнир.

Коннор Макдэвид — лучший игрок ЮЧМ-2013 Фото: РИА Новости

— Вы как более опытные игроки помогали ему?

— Конечно, мы помогали ему готовиться, хотели дать ему столько, сколько могли. В нашей команде было немало хороших лидеров, которые могли помочь ему в любой ситуации, и он всегда был готов выслушать, учиться, и это одна из тех вещей, которая помогает ему быть таким классным игроком. Он всегда готов становиться лучше, всегда ищет пути для самосовершенствования, настоящий профессионал и был таковым уже в юном возрасте.

— Каково было играть на арене, которая через год должна была принять Олимпиаду?

— Это было потрясающе. Мы знали, что ЮЧМ становился проверочным турниром перед Играми. На финальной игре фанаты (матч Канада — США собрал 6127 зрителей. — Прим. «Чемпионата») поддерживали нас — думаю, из-за того что американцы выбили Россию в полуфинале. Было классно иметь такую поддержку, особенно в ключевые моменты игры — было ощущение, что мы играем в Канаде. Никогда не забуду, что играл на той арене, которая вскоре приняла Олимпиаду, это был особенный момент в моей жизни.

— Была ли возможность отдохнуть на пляже?

— Да, мы немного прогулялись у Чёрного моря. Было сложно выделить время, наше расписание было загруженным, у нас было много мероприятий, командных собраний, поэтому сложно было увидеть город. Однако у нас был один выходной, который мы провели как команда, насладились местной атмосферой, и это было очень прикольно.

«В хоккее русские никогда не сдаются, всегда в игре»

— Помните ли финал МЧМ с Россией, где наша сборная забила три гола после 1:5?

— Конечно, это одна из главных особенностей российского хоккея — они никогда не сдаются, всегда в игре. Этот момент был настоящим вызовом для нас. После этих шайб мы успокоились в перерыве, за нашей спиной были фанаты. В третьем периоде мы сыграли по счёту, засушили игру, не давали сопернику много создавать.

Конечно, когда счёт стал 5:4, это было нервным моментом. Никогда не знаешь, что может произойти потом, но мы собрались. Большинство из нас носили нашивки в своих командах, у нас было много игроков с лидерскими качествами, они смогли всех успокоить, и мы провели хороший третий период.

— Помните, что говорил тренер во время тайм-аута и перерыва?

— С нами тогда работал франкоязычный тренер (Бенуа-Оливье Гру. — Прим. «Чемпионата»). В перерыве он просто сказал нам: «Tic-Tac-Toe». Эти же слова он повторял с самого начала тренировочного лагеря — и вот представьте, что в раздевалке мы сидим, вцепившись в клюшки, и он заходит и снова повторяет эти слова. Мы немного посмеялись, но это напомнило нам, почему мы находимся здесь и ради чего это делаем. Это позволило нам остаться спокойными и довести игру до победы. Гру был очень спокоен, если бы этого не было, то мы бы тоже нервничали сильнее.

— Многие тогда называли ту сборную одной из лучших в истории. Как вы оцениваете такие заявления?

— Канада всегда привозит на МЧМ классные команды, но я бы включил наш состав в топ-5 в истории. В нашей команде было предостаточно классных игроков — Макдэвид, Доми, Дюклер, Райнхарт, Петан, ребята, которые пробились в НХЛ. Большинство игроков смогли закрепиться в лиге, и это говорит о том, какой классной была наша команда. Зак Фукале был классным голкипером. Кроме того, у нас была очень дружная команда, мы много играли друг с другом на юниорском уровне, на турнирах U17. За долгое время мы сблизились, тот МЧМ был нашим последним аккордом в этом составе, и было приятно выиграть золото именно как коллектив.

Мэдисон Боуи (№4) в финале МЧМ-2015 Фото: Dennis Pajot/Getty Images

— Держите ли связь с парнями из той команды до сих пор?

— Конечно, с Джошем Моррисси мы много играли вместе с детстве, потом против него, а в сборной Канады нас сводили в одной паре, мы сошлись, стали хорошими друзьями и поддерживаем связь. Общаюсь с Дюклером, Дарнеллом Нурсом, у нас была единая группа. Когда ты побеждаешь вместе, это делает вас связанными вас на всю жизнь.

«С Овечкиным сидели вместе во время полётов»

— Самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным?

— Пожалуй, тот момент, когда он поднимал Кубок и было видно, насколько он счастлив. Овечкин – тот хоккеист, на которого я приходил смотреть на матчи. Он отличный капитан, душа команды, на выездных играх мы сидели рядом в самолете, обменивались шутками по дороге в новые города. Овечкин – особенный игрок, он был для меня примером, когда я рос. Игра с ним в одной команде – это мечта, которая воплотилась в реальность. Было невероятно приятно видеть его с Кубком, ведь ты понимаешь, под каким давлением он находился, когда шёл к этой цели, и здорово, что он её достиг.

— Овечкин как капитан выдаёт речи или подаёт пример?

— Скорее второе, но когда надо что-то сказать, то обязательно скажет. Он всегда позитивен, всегда хочет побеждать, заряжен на игру — и это те качества, которые заставляют следовать за ним. Овечкин — прекрасный пример для того, чтобы ему следовать.

— Приходилось ли на тренировках блокировать броски Овечкина?

— Да, во время чемпионского плей-офф я не играл, был седьмым защитником вне заявки и на тренировках занимался в меньшинстве. Я обычно играл против Ови, пытался рано блокировать его броски, он это ценил, и я надеюсь, что помог ему отправить в сетку несколько лишних шайб. Это было частью моей роли, помогать парням быть готовыми к игре, и я старался помогать так, оказываясь на пути передачи и блокируя броски.

— Это было больно?

— Конечно, некоторые из них были весьма болезненными, особенно если шайба попадала в ногу. Но, знаете, в конечном счёте это стоило того. Я делал себя лучшим игроком, когда учился правильно блокировать броски, как правильно встать на пути шайбы: заниматься с этими парнями на тренировках было важной частью моего пребывания в команде, каждый день я мог заниматься с некоторым из лучших игроков мира, учиться у них, развивать свою игру и становиться лучше как хоккеист.

Александр Овечкин и Мэдисон Боуи Фото: Justin Cooper/Zuma/ТАСС

— Евгений Кузнецов прикалывается со всеми своими одноклубниками?

— Да, он ещё и максимально спокойно относится ко всему. Однажды ему пришлось играть с клюшкой Лайама О’Брайена, которого вызвали из АХЛ. Я не мог поверить, что он играл с чужой клюшкой, но даже так он был лучшим игроком на льду. Евгений — особенный талант и человек, который ко всему старается относиться просто, однако он постоянно сфокусирован на игре, каждый матч играет на полную. Это потрясающий игрок, за которым всегда интересно наблюдать.

— Вы немало поиграли вместе с Дмитрием Орловым. Удавалось ли чему-то поучиться у него?

— У Дмитрия невероятный уровень мастерства, мы часто практиковались и в броске, и чисто в игре в защите, и он был одним из тех ребят, за которыми я всегда пристально наблюдал и у которых пытался что-то перенять. Мне повезло, что я играл с такими хоккеистами, как Карлсон, Мэтт Нисканен, Брукс Орпик. С Бруксом я играл в одной паре, было приятно поучиться у такого профессионала, как он.

«Все стали называть Орпика батей — он был как отец для нас»

— Русские игроки в команде называли Орпика «батя»

— О да, они обожали его. Мы все стали называть его так, потому что он был как отец для каждого из нас. На выездах он помогал мне ощущать себя так, будто я играю в этой команде уже несколько лет. Орпик — потрясающий игрок, который выиграл чемпионство ещё до перехода в «Вашингтон». С русскими парнями он держался серьёзно, но всегда мог пошутить. Орпс — один из лучших парней, который только мог играть с нами, он всегда помогал Овечкину вести команду за собой. У нас было много талантливых парней с разными характерами, и Орпик как бы склеивал команду.

— Может, вспомните какую-то из шуток?

— Ох, сложно вспомнить. Конечно, история с «батей» была особенной, потому что когда я только попал в команду, то вообще не мог понять, что это означает. Было забавно слышать, как Ови говорит «батя» (Боуи говорит это слово с акцентом. — Прим. «Чемпионата»), но он уже был легендой, и, когда он обращался так к Орпику, это уже было чем-то совершенно особенным.

— Получили ли вы чемпионский перстень в «Вашингтоне»?

— Конечно, я храню его дома в сейфе и редко его достаю — однако если семья или друзья хотят его увидеть, то я его достану. Я хочу показать его детям, внукам, когда стану старше. Выиграть Кубок Стэнли в своём первом сезоне в команде было чем-то особенным, невероятным, и это воспоминание останется со мной на всю жизнь.

Мэдисон Боуи Фото: Ed Clemente/Zuma/ТАСС

— Барри Тротца все хвалят за его индивидуальный подход к игрокам. Каким запомнился вам тренер «Вашингтона»?

— Один из лучших тренеров в моей карьере, если не лучший. Он прекрасно контролировал раздевалку: знал, когда надо послушать игроков, а когда надо быть пожёстче. Это умеет делать не каждый тренер, и он помог мне на самом старте карьеры, учил обращать внимание на мелкие нюансы, которые надо улучшать для того, чтобы играть правильно. Он должен быть выбран в Зал Славы, Барри — один из величайших.

— Много говорилось о психологических проблемах «Вашингтона». Какой была обстановка в чемпионской команде?

— Атмосфера в раздевалке была отличной, каждый игрок выкладывался по полной. Джей Бигл играл в четвёртом звене, но он выигрывал каждое вбрасывание, пахал в меньшинстве — выполнял свою роль по максимуму, Брэйден Холтби — один из лучших вратарей, с которыми я играл, Ови — один из лучших в мире вообще. У нас был дух товарищества, это была команда братьев. Мы всегда могли положиться друг на друга, были друзьями, и это было одним из тех факторов, что помог нам выиграть Кубок Стэнли.

«Мой лучший силовой? Против Маршана»

— Ваш лучший матч в НХЛ?

— Можно назвать несколько. Помню, как в свои первые месяцы в лиге играл против «Колорадо», в паре со мной выходил Орлов, и это сделало игру проще. Прекрасно запомнил матч с «Питтсбургом», который стал для меня одним из первых в лиге. Я выходил против Сидни Кросби, который был одним из идолов детства, сыграл против него жёстко, и моменты, когда получалось лишать его шайбы, были особенными — ведь ты только начинаешь свой путь в лиге.

— У вас немало силовых приёмов, какой из них запомнился больше всего?

— Против Брэда Маршана, когда я уже играл в «Детройте». В «Вашингтоне» мы всегда соперничали с «Бостоном», многие наши игроки хотели провести силовой против него. В той игре я приложил его в средней зоне — это было классно, №1 среди моих хитов.

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— Что пошло не так у «Детройта», который оказался одной из худших команд в истории?

— Не знаю, сошлось несколько причин. У нас была неплохая команда, достаточно молодых игроков, опытные ветераны типа Майка Грина и Тревора Дейли. Возможно, наше время ещё не пришло, было какое-то недопонимание в команде, но все мы были нацелены только на победу. Это был сложный сезон, тогда у нас был отличный коллектив, хотя тот год и не пошёл по нашему плану.

Мэдисон Боуи в «Детройте» Фото: imago images/Icon SMI/ТАСС

— Зато Дилан Ларкин отлично начал сезон в НХЛ...

— О да, это особенный игрок. Мы остаёмся с ним друзьями, поддерживаем связь, я был на его свадьбе прошлым летом. Желаю всего лучшего для Ларки, он заслуживает выиграть титул, потому что он душа и сердце команды. Он отличный лидер, его игра говорит сама за себя, Думаю, Дилан — один из самых недооценённых игроков НХЛ: всё, что он делает — поразительно, выделяется и скоростью, и отношением к работе. Даже играть против него на тренировках было вызовом для меня.

«Торпедо» можно сравнить по стилю с чемпионским «Вашингтоном»

— В Европе вы тоже никогда не играли. Главное различие между европейским и американским хоккеем, которое сразу видно?

— Многие называют КХЛ второй лигой мира, и я согласен с этим. Думаю, главное различие в том, что каждая команда имеет свой особенный стиль. Например, у «Торпедо» всё завязано на скорости, они играют быстро, так, как сам Ларионов во времена «Детройта» — а «Сибирь» играет в более американском стиле, больше форчека, больше силовой игры. У игроков «Трактора» достаточно мастерства, приятно играть в такой команде, и я постараюсь помочь команде как в атаке, так и в обороне.

— Вокруг «Торпедо» сейчас много шума. Какая команда в НХЛ играла в стиле, похожем на парней Ларионова?

— Думаю, мы играли похожим образом в «Вашингтоне». У нас было много европейских игроков — и Ови, и Кузя, и Никлас Бекстрём, для которых европейский стиль был родным. Мы не были «бей-беги» командой, которая просто вбрасывает шайбу в зону — если у нас была возможность что-то придумать, мы ей пользовались — так что те «Кэпиталз» были ближе всего к европейскому стилю.

— Вы приехали в КХЛ без предсезонки. Насколько сложно было вкатиться в игру?

— Нет, это не было трудным, я ожидал, что начну новый сезон в КХЛ, и поэтому летом усердно работал над собой, чтобы начать новый сезон в форме. Когда я приехал в Минск, то был готов играть. К сожалению, они не дали мне той возможности, на которую я надеялся — но мой обмен был лучшей вещью, которая могла произойти. Алексей [Заварухин] прекрасно управляет командой, у «Трактора» светлое будущее, и я рад быть частью этой команды.

— Дмитрий Квартальнов — фигура поляризующая. Каким он запомнился вам?

— Было интересно поработать с ним, он не просто так считается одним из лучших тренеров в лиге. Для него важно отношение к работе, он просит от игроков усердно работать, каждый день на тренировках мы должны быть полноценно готовы. Однако в наше время, я считаю, хоккей не исчерпывается только тяжёлой работой, есть много талантливых молодых парней. В «Тракторе» больше ставят на систему игры, на использование таланта наших игроков.

— Квартальнов эмоционален, не правда ли?

— Да, он очень эмоционален, заряжен, всегда хочет побеждать, это то, что ты хочешь видеть от тренера. «Динамо» было нацелено на победы, и когда твой тренер «горит», то команда готова играть за него. Однако иногда командная мораль немного падает, когда тренер слишком взволнован на скамейке, и зачастую надо сдерживать свои эмоции, я замечал это.

— У вас что-то пошло не так в Минске или клуб просто решил сделать взаимовыгодный обмен?

— Думаю, что и то, и другое. «Трактор» интересовался мной ещё летом, клуб очень хотел видеть меня у себя, я был готов к переходу, но появилось предложение от Минска, где в команде было много ребят-легионеров, которых я знаю, ведь на «Динамо» не распространяется лимит, что делало для меня переход проще в плане адаптации. В конце концов, я был готов выкладываться и мне нужна была возможность заявить о себе, в «Динамо» я её не получил. Переход в «Трактор», где играет больше ребят из России, — новый интересный опыт, которому я очень рад.

«Омскую арену можно сравнить со стадионом «Монреаля»

— Насколько сложно приехать в клуб и узнать, что там только что уволили главного тренера?

— Да, я думал, это будет трудно, но ребята рассказали мне, что было не так до моего перехода, что произошло, поэтому адаптация вышла лёгкой. Наш тренер верит в команду, он хороший наставник, по-настоящему увлечён своей работой: Алексей эмоционален, но и умеет сдерживать свои эмоции.

— В «Тракторе» достаточно бывших игроков НХЛ: Сошников, Кравцов, Калинин...

— Кажется, моя третья игра в КХЛ была с «Трактором», и уже было видно, какой скоростной и талантливой была эта команда: уровень мастерства этой команды высок. С самого первого дня ребята создавали семейную обстановку, и прекрасно быть частью такого коллектива. Надеюсь, что в этом сезоне мы добьёмся успеха.

Мэдисон Боуи Фото: hctraktor.org

— Говорили ли с Заком Фукале перед переходом в Челябинск?

— Да, я связывался с ним ещё летом, когда раздумывал переходить ли сюда, приятно, что он играет здесь. Я часто пересекался с Бадди Робинсоном, это тоже классный хоккеист, приятный парень. У нас есть сильный костяк местных игроков, хорошие иностранцы — это хорошее подспорье для будущего успеха.

— Вы уже успели поиграть на свежепостроенных аренах КХЛ. Как оцените их, ту же арену в Омске?

— Да, потрясающий стадион — было чувство, что я вернулся домой и играю в «Белл-центре» в Монреале. Когда я только переезжал в КХЛ, то не знал, чего ожидать, но пока все арены, на которых играл, были классными — радует атмосфера на трибунах, то, как страстно болеют фанаты. Благодаря им было сложно играть в Челябинске, когда я приезжал сюда с «Динамо», раздевалка здесь соответствует уровню НХЛ, и есть ощущение, что ты не покидал дом.

— Клуб представил вас песней Дэвида Боуи. Слушали ли вы его, есть ли любимая песня?

— Да, родители часто любили его включать, и, когда я приезжал на выезда в другие города с детской командой, зрители шутили: «Ого, сын Дэвида Боуи в городе!» Забавно иметь схожую фамилию с ним, и такой пост от клуба был приятным приветствием.