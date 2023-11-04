Дисквалифицированный Роман Ротенберг с трибун наблюдает за игрой СКА с «Витязем»
В Балашихе прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором санкт-петербургский СКА одержал победу над местным «Витязем» (3:2 Б).
Этот матч пропускал главный тренер армейцев Роман Ротенберг, дисквалифицированный за повторную критику судей.
Во время игры камеры запечатлели рулевого СКА, сидящего на трибуне и наблюдающего за игрой своей команды вместе с болельщиками.
«Чемпионат» предлагает посмотреть фото Романа Ротенберга, сидящего в окружении любителей хоккея на «Арене-Балашиха».
СКА прервал серию неудач, которая перед этим матчем насчитывала три игры. Армейцы набрали 26 очков и вернулись в зону плей-офф Западной конференции, расположившись на седьмой строчке.
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