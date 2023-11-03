«Сила в правде. Народ все видит». Что имел в виду Роман Ротенберг?

В последние пару сезонов принято восхищаться пресс-конференциями Игоря Ларионова, но нельзя не заметить, что среди тренеров КХЛ есть ещё как минимум один спикер, который не уступает в красноречии тренеру «Торпедо». Речь, конечно, о Романе Ротенберге. Достаточно открыть ленту новостей по соответствующему тегу — и мы увидим, что огня Роман даёт в разы больше чем Ларионов. Чтобы убедиться, давайте разберём его спич на пресс-конференции после игры с «Авангардом».

«У Ивана на всю жизнь останется шрам»

Главный тренер СКА начал с очень эмоциональной речи про драку между Марком Вербой и Иваном Зинченко. Негодование Ротенберга вызвали удары по голове уже упавшего армейца. Роман уверен, что при плохом раскладе все могло закончиться даже летальным исходом.

Критики уже успели написать, что ничего такого не было, а Зинченко даже пожал руку Вербе после драки. Но Иван был на эмоциях, и он действительно мог не заметить грязный удар соперника.

«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал», — сказал, к примеру, авторитетный эксперт нашего хоккея Максим Сушинский.

Хотя главные претензии тут не к Вербе, а к арбитрам — Ротенберг прямо говорит: «Нельзя такое допускать нашим судьям». Разнимающие драку арбитры как раз и нужны для того, чтобы не допускать, чтобы разгорячённые хоккеисты били по лежачему сопернику. Но очень часто все выходит ровно наоборот — пока они висят на руках одного игрока, другой получает полную свободу действий и пользуется ей по своему усмотрению. И Верба тут не уникален. Подобную грязь мы видели и от Александра Радулова, и от Сергея Плотникова, и от других забияк из КХЛ.

Главный тренер СКА пусть и очень эмоционально, но по делу указывает на серьёзную проблему. Линейных судей нужно учить, как правильно разнимать драки. Иначе рано или поздно кто-то из игроков действительно как минимум станет инвалидом после внезапного удара в незащищённый висок.

«Может, по-хоккейному он и неправ — нужен контроль эмоций»

Второй хайлайт пресс-конференции — комментарий про удаление Бардакова за критику судей. И здесь Ротенберг признал, что Захар действительно переборщил с эмоциями, но сразу же защитил своего игрока. Кстати, возмущался Бардаков совершенно по делу — подсечка в важном эпизоде была очевидной. Именно благодаря этому фолу «Авангард» перехватил шайбу и забил такой важный пятый гол.

Можно вспомнить, что пару матчей назад в похожей ситуации штурма СКА на последних секундах судьи проспали явное нарушение у «Сочи». Когда случаются такие совпадения, даже самый сдержанный хоккеист будет с подозрением относиться к арбитрам. И здесь снова вопрос к лиге — Бардакова-то вы дисквалифицируете, сомнений нет. Но как дела у арбитров? Они продолжат работу?

«Всегда на выезде — значит, будем играть на выезде и побеждать»

Рулевой СКА не в первый раз жалуется на календарь. Можете смеяться сколько угодно, но расписание регулярки в этом году на редкость неудачное. Особенно для немосковских команд, у которых нет роскошных выездов на соседнюю улицу или в Мытищи. У СКА, «Торпедо», «Ак Барса», «Магнитки» и прочих всё по-взрослому — 4-6 матчей вдали от дома реально высасывают все силы. А ставить три выездных матча сразу после поездки на Дальний Восток, как это было у СКА, — издевательство над игроками.

Кстати, в январе армейцы столкнутся с обратной стороной кривого календаря — у них будет девять домашних матчей за месяц. Для команды это, наверное, неплохо, а вот маркетинговый отдел явно в шоке. Это в Москве собирают по пять тысяч на 12-тысячниках и довольны этим. В Питере привыкли заполнять Ледовый, но как это сделать, когда у тебя весь месяц матчи идут раз в три дня, да ещё и сразу после новогодних праздников — большой вопрос.

«Серебряков набирает форму. Мы смотрим вперёд — ему было важно сыграть»

Ещё один важный момент, хотя это скорее не про слова для прессы, а про командную стратегию. Серебрякову сейчас дают набирать форму после всех простоев (в «Адмирале» Никита достаточно долго не выходил на лёд, пока шли переговоры о переходе в СКА) — вот его и ставят при первой возможности. А «наевшихся» Кадейкина и Гальченюка, которые не проходили предсезонку, наоборот, поберегли, хотя матч с «Авангардом» был очень важен.