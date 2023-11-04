И. о. главного тренера СКА: к дисквалификации Ротенберга отнеслись спокойно

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Константин Шафранов прокомментировал победу армейцев в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (3:2 Б).

«Во втором периоде мы полностью перехватили инициативу, зажимали соперников, были шансы забить, но не сделали этого. Конечно, серия поражений давит на парней, особенно домашняя, но всё равно скажу, что негатива и пессимизма в команде не было, лавка была «живая». Чувствовалось, что ребята вот-вот забьют гол и будут забивать дальше. К дисквалификации Романа Ротенберга в команде отнеслись спокойно», — приводит слова Шафранова пресс-служба КХЛ.

Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг был дисквалифицирован на этот матч за повторную критику судей.

СКА прервал серию неудач, которая перед этим матчем насчитывала три игры. Армейцы набрали 26 очков и вернулись в зону плей-офф Западной конференции, расположившись на седьмой строчке.