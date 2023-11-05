Дементьев рассказал, кто в КХЛ имеет наибольшие шансы стать главным тренером в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, что наставник «Торпедо» Игорь Ларионов имеет наибольшие шансы стать главным тренером клуба НХЛ.

«Наибольшие шансы стать главным тренером клуба НХЛ у главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. Важный момент: чтобы стать главным в КХЛ или в НХЛ, у тренера должны быть доверительные отношения с генеральным менеджером. Ларионов отработал определённое количество времени в НХЛ как агент, успел познакомиться со многими генменеджерами. Кроме того, хоккеисты, с которыми или против которых играл Ларионов, сейчас тоже стали генменеджерами и имеют представление о том, какой Игорь Николаевич человек. Если генменеджер решит в какой-то момент назначить Ларионова, у него будет достаточно аргументов, чтобы убедить владельца, что это именно тот кандидат, который нужен команде», — сказал Дементьев в интервью изданию «Ведомости. Спорт».

Ранее Дементьев оценил работу экс главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва в «Ванкувере».