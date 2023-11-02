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«Это огромный шаг вперёд». Дементьев — о работе Воробьёва в тренерском штабе «Ванкувера»

«Это огромный шаг вперёд». Дементьев — о работе Воробьёва в тренерском штабе «Ванкувера»
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Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил работу экс главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва в «Ванкувере». Российского специалиста пригласили в качестве видеотренера. «Кэнакс» при российском тренере одержал две победы — в матчах с «Сент-Луисом» (5:0) и «Нэшвиллом» (5:2) — и в овертайме уступил «Рейнджерс» (3:4).

«Работать видеотренером в команде НХЛ — огромный шаг вперёд. Давая аналитику тренерскому штабу о подготовке команды под определённых соперников — очень большие шаги для понимания руководства «Ванкувера» о пригодности Ильи Воробьёва.

Не слышал, оставят его до конца сезона или нет, но его работа оказалась полезной. Думаю, будут оценивать не только Воробьёва, но и всю систему «Ванкувера», как структура влияет на игру клуба», — цитирует Дементьева Legalbet.

«Ванкувер» после девяти матчей занимает четвёртую позицию в Западной конференции НХЛ.

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