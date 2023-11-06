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«Спартак» — СКА: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

«Спартак» — СКА: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?
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Сегодня, 6 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» примет СКА. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между командами в сезоне. В первой встрече, которая состоялась в Санкт-Петербурге, сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова со счётом 3:0.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Спартак» — СКА: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

В текущем сезоне-2023/2024 «Спартак» одержал 18 побед в 27 матчах и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков. СКА с 26 результативными баллами занимает восьмое место на Западе.

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