Сегодня, 6 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» примет СКА. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет второй матч между командами в сезоне. В первой встрече, которая состоялась в Санкт-Петербурге, сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова со счётом 3:0.
«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Спартак» — СКА: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?
В текущем сезоне-2023/2024 «Спартак» одержал 18 побед в 27 матчах и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков. СКА с 26 результативными баллами занимает восьмое место на Западе.