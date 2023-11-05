Новый герой СКА — 19-летний белорус. Кто такой вратарь Мойсевич, отказывающийся пропускать

Несмотря на успех во вчерашнем матче с «Витязем», пока нельзя сказать, что тяжёлый период у СКА окончен. Уж со слишком большим скрипом была добыта победа в игре с худшей командой Запада, а за спиной армейцев до приезда в Балашиху были три поражения подряд. Да и поначалу всё шло к тому, что и с арены имени Юрия Ляпкина армейцы тоже уедут несолоно хлебавши, ведь после восьми минут игрового времени они проигрывали с отставанием в две шайбы, которое сохранялось аж до начала третьего периода.

Неожиданным героем петербуржцев во вчерашней игре стал вратарь Павел Мойсевич. Белорусскому голкиперу совсем недавно исполнилось 19 лет, но вчера он с уверенностью опытного игрока по ходу матча заменил и затмил лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиту Серебрякова, сохранив свои ворота в неприкосновенности в течение основного времени и овертайма. В серии послематчевых бросков Павел и вовсе совершил несколько впечатляющих сейвов. Благодаря его действиям у СКА появилась возможность сначала вернуться в игру, а затем и выиграть её.

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Надо сказать, что это уже не первый раз, когда Мойсевич приходит на помощь команде с берегов Невы. Его дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся совсем недавно, 25 октября — в середине первого периода матча с «Куньлунем» Павел появился на льду вместо пропустившего три быстрых гола Артемия Плешкова и также не позволил «драконам» забросить ни одной шайбы, в то время как армейцы совершили камбэк и забрали два очка. Молодой вратарь появлялся в игре и в двух матчах СКА до выезда в Балашиху — но если его выход во встрече с «Ак Барсом» получился скорее эпизодическим, то с «Авангардом» Мойсевич стал полноправным участником матча, проведя на льду почти полчаса.

Что интересно, за всё это время Павел не пропустил ни одной шайбы и отразил 34 броска — его «сухая» серия прямо сейчас составляет 131 минуту и 55 секунд. И у него есть все шансы оформить самую продолжительную «сухую» серию в сезоне, ведь до лидирующего Александра Самонова ему остаётся чуть меньше девяти минут — голкипер «Салавата» сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 140 минут и 48 секунд подряд.

Ещё пару месяцев назад Мойсевич наверняка и сам не мог представить, что так скоро, да ещё и успешно дебютирует в КХЛ. Если взглянуть на вратарскую обойму армейцев до начала сезона, то Павел в ней был даже не четвёртым выбором. После ухода Владислава Подъяпольского в «Ладу» иерархия голкиперов СКА выглядела примерно так — Маттссон/Николаев — Иванов — Плешков.

Павел Мойсевич Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

В результате шведа, который приходил в команду на роль первого номера, хватило только на пять матчей, после которых он надолго прописался в лазарете; в основном голкипере прошлого сезона в Петербурге разочаровались и отпустили его в «Нефтехимик»; Иванов, проведя несколько матчей, отправился в аренду в «Адмирал», откуда в Северную столицу переехал Никита Серебряков; а Плешков, который тоже начинал за здравие и даже признавался лучшим вратарём недели, неубедительно провёл последние два матча в КХЛ — с «Куньлунем» и «Ак Барсом», после чего оказался вне заявки на встречи с «Авангардом» и «Витязем», где себя и показал Мойсевич.

19-летний вратарь начинал сезон в фарм-клубе СКА в ВХЛ «СКА-Нева», где выиграл 7 из 13 матчей с 92,9% ОБ и 2.22 КН. А в системе армейцев Павел находится почти ровно год — в середине ноября 2022-го Мойсевич засушил одну из молодёжек СКА, отразив 45 бросков, и тут же получил приглашение в Петербург из системы… да, вы угадали — «Сочи».

Благодаря успехам в КХЛ белорусский вратарь не поехал в молодёжную сборную своей страны, которая в эти дни принимает участие в Кубке Будущего, проходящем как раз в Санкт-Петербурге. Сейчас в его приоритете игра в СКА, который в этом сезоне меняет вратарей с ещё более высокой скоростью, чем обычно. Получится ли у Мойсевича закрепиться в основе или, учитывая совсем юный возраст Павла, держаться близко к ней — вопрос, на который, зная ситуацию с голкиперами у армейцев в последние годы, вам не ответит никто.

Но одно можно сказать наверняка — свою минуту славы он уже точно получил и заслужил право впервые появиться на льду в стартовом составе. Возможно, это произойдёт уже в завтрашнем матче со «Спартаком». Если Мойсевич действительно примет участие в игре с первых минут и справится с самым результативным нападением лиги, впору будет говорить о его более продолжительном пребывании в основной обойме СКА.