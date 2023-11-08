«Локомотив» заменил вратаря на шестого полевого при 0:4, и Голубев забил в пустые ворота

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». После второго периода дальневосточники ведут в счёте 5:0.

В концовке второго периода при счёте 0:4 «Локомотив» получил право на игру в большинстве. Тренерский штаб ярославцев решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, чтобы увеличить шансы забить гол. Однако гости лишь пропустили шайбу в пустые ворота. Отличился Денис Голубев.

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Отметим, что в конце первого периода вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, пропустивший три шайбы после 12 бросков по воротам, был заменён на Ивана Бочарова.

Шайбы в составе «Адмирала» забрасывали Никита Аноховский, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Максим Чудинов и Денис Голубев.