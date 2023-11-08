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«Локомотив» заменил вратаря на шестого полевого при 0:4, и Голубев забил в пустые ворота

«Локомотив» заменил вратаря на шестого полевого при 0:4, и Голубев забил в пустые ворота
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». После второго периода дальневосточники ведут в счёте 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3-й период
5 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Аноховский (Бучельников, Метальников) – 14:58 (5x5)     2:0 Гутик (Соловьёв) – 17:30 (5x4)     3:0 Корбит (Соловьёв, Шевченко) – 19:08 (5x4)     4:0 Чудинов (Соловьёв) – 34:43 (5x3)     5:0 Голубев – 38:19 (en)     5:1 Андронов (Волков, Бут) – 44:24 (5x5)    

В концовке второго периода при счёте 0:4 «Локомотив» получил право на игру в большинстве. Тренерский штаб ярославцев решил заменить вратаря на шестого полевого игрока, чтобы увеличить шансы забить гол. Однако гости лишь пропустили шайбу в пустые ворота. Отличился Денис Голубев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в конце первого периода вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, пропустивший три шайбы после 12 бросков по воротам, был заменён на Ивана Бочарова.

Шайбы в составе «Адмирала» забрасывали Никита Аноховский, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Максим Чудинов и Денис Голубев.

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