Даниил Исаев пропустил три гола от «Адмирала» и был заменён по ходу первого периода
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». После первого периода дальневосточники ведут в счёте 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2-й период
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Аноховский (Бучельников, Метальников) – 14:58 (5x5) 2:0 Гутик (Соловьёв) – 17:30 (5x4) 3:0 Корбит (Соловьёв, Шевченко) – 19:08 (5x4)
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев пропустил три шайбы за период из 12 бросков по воротам и был заменён на Ивана Бочарова. Шайбы в составе «Адмирала» забрасывали Никита Аноховский, Даниил Гутик и Прохор Корбит.
«Адмирал» пытается прервать свою серию из четырёх поражений кряду. «Локомотив» проводит свой второй матч на Дальнем Востоке. В первой встрече железнодорожники уверенно обыграли «Амур» в Хабаровске со счётом 4:1.
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