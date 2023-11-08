Дубль Коваленко помог «Торпедо» уверенно обыграть «Витязь» в гостях

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В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На третьей минуте первого периода Николай Коваленко с передач Максима Летунова и Марка Марина открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова удвоил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Николай Коваленко с передачи Богдана Конюшкова сделал дубль, забросив третью шайбу в ворота хозяев. За 50 секунд до конца периода Владимир Галузин с передачи Александра Яремчука размочил счёт в игре.

На 14-й минуте третьего периода Кирилл Воронин сделал счёт 4:1.

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В следующей встрече «Витязь» примет дома череповецкую «Северсталь». «Торпедо» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». Обе игры пройдут 10 ноября.