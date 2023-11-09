Билялетдинов объяснил поражение «Ак Барса» в матче с «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Лады» (2:3) в Тольятти.

«Сложно что-либо сказать. Имели достаточно преимущества, чтобы выиграть. К сожалению, провалили третий период, допустили много удалений. Не смогли доработать до конца. Результат отрицательный. Понимали, что «Лада» побежит отыгрываться, это очевидно. Получили ненужные удаления, пропустили. Дали кислородную подушку сопернику, он использовал это. Атмосфера? Хорошая, зрители хорошо болели, живая атмосфера», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.