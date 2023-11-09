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«Лада» дома одержала победу над «Ак Барсом» и вышла на первое место в таблице Востока

«Лада» дома одержала победу над «Ак Барсом» и вышла на первое место в таблице Востока
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На пятой минуте первого периода Сергей Шумаков с передач Георгия Солянникова и Михаила Фисенко открыл счёт в матче. На шестой минуте встречи Кирилл Семёнов с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова вывел гостей вперёд.

В начале третьего периода Дмитрий Кугрышев с передач Остапа Сафина и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Трой Джозефс с передач Максима Минеева и Остапа Сафина принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Шумаков (Солянников, Фисенко) – 04:17 (5x5)     1:1 Семёнов (А. Радулов, Шипачёв) – 05:57 (5x4)     1:2 А. Радулов (Шипачёв, Войнов) – 26:11 (5x4)     2:2 Кугрышев (Сафин, Солянников) – 42:36 (5x3)     3:2 Джозефс (Минеев, Сафин) – 53:40 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.

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