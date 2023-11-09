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«Лада» дома одержала победу над «Ак Барсом» и вышла на первое место в таблице Востока

В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На пятой минуте первого периода Сергей Шумаков с передач Георгия Солянникова и Михаила Фисенко открыл счёт в матче. На шестой минуте встречи Кирилл Семёнов с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова вывел гостей вперёд.

В начале третьего периода Дмитрий Кугрышев с передач Остапа Сафина и Георгия Солянникова сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Трой Джозефс с передач Максима Минеева и Остапа Сафина принёс хозяевам победу.

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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома со «Спартаком». «Ак Барс» отправится на выезд в Магнитогорск, где сыграет с местным «Металлургом». Обе игры состоятся в субботу, 11 ноября.