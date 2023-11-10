Евгения Малкина отправили в нокдаун в матче с «Лос-Анджелес Кингз»

Сегодня, 10 ноября, играют между собой «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После первого периода счёт 1:1.

По ходу первого периода произошла потасовка. Защитник «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе начал выяснять отношения с защитником «пингвинов» Крисом Летангом, ударяя друг друга клюшками. К стычке подключился россиянин Евгений Малкин, после чего Кемпе отправил Евгения в нокдаун.

В нынешнем сезоне Малкин сыграл 11 матчей, забросил семь шайб и отдал шесть голевых передач.

После 11 матчей «Питтсбург» занимает 15-е место в Восточной конференции с 10 очками. Лидирует «Бостон Брюинз» (23 очка).