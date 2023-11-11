28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину»

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Сегодня, 7 ноября, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив по ходу матча записали Мэттью Ткачук, Увис Балинскис, Александр Барков, Картер Вераге, а также Кевин Стенлунд. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 28 спасений своих ворот.

В составе гостей голами отметились Еспери Котканиеми и Себастьян Ахо. Российские хоккеисты Андрей Свечников и Дмитрий Орлов результативными действиями отличиться не смогли.

«Флорида» набрала17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Каролины» 16 очков, они находятся на пятом месте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.