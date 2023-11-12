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Четыре очка Муратова помогли «Барысу» дома победить «Северсталь»

Четыре очка Муратова помогли «Барысу» дома победить «Северсталь»
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В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал «Северсталь». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Николая Буренова и Егора Степанова открыл счёт в игре.

На восьмой минуте второго периода Адиль Бекетаев с передачи Батырлана Муратова восстановил равенство в счёте. В середине периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Адиля Бекетаева вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Батырлан Муратов с передач Аркадия Шестакова и Кирилла Савицкого сделал счёт 3:1.

На 11-й минуте третьего периода Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Буренов, Степанов) – 16:12 (5x4)     1:1 Бекетаев (Муратов) – 27:19 (5x4)     2:1 Савицкий (Муратов, Бекетаев) – 29:58 (5x4)     3:1 Муратов (Шестаков, Савицкий) – 32:56 (5x5)     4:1 Муратов – 50:42 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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