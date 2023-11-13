«Потрясающе сравняться с истинной легендой». Буше высказался о повторении достижения Ягра

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после победы над «Куньлунь Ред Стар» (6:4) прокомментировал тот факт, что он сравнялся с Яромиром Ягром по голам за омский клуб в регулярке и плей-офф. У обоих хоккеистов стало по 93 заброшенные шайбы, при этом Буше провёл за «ястребов» 178 матчей, Ягр — 224.

«Хотелось ли уже наконец оформить хет-трик после множества дублей в КХЛ? Честно говоря, это не то, на чём я зацикливался или фокусировался. Просто здорово, что в твоём активе теперь есть хет-трик. Какие эмоции от повторения рекорда Ягра по голам за «Авангард»? Вообще, любое сопоставление с Ягром, когда ты достигаешь чего-то того же, чего достиг он – это потрясающе. Потому что это истинная легенда хоккея и действительно здорово, что ты можешь в чём-то сравняться с ним», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.