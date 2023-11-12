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Буше сравнялся с Ягром по голам за «Авангард» в регулярке и плей-офф

Буше сравнялся с Ягром по голам за «Авангард» в регулярке и плей-офф
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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась волевой победой «ястребов» со счётом 6:4.

Нападающий омского клуба Рид Буше оформил дубль в матче и сравнялся с Яромиром Ягром по голам за «Авангард» в регулярке и плей-офф. У обоих хоккеистов стало по 93 заброшенные шайбы, при этом Буше провёл за «ястребов» 178 матчей, Ягр — 224.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Буше сыграл 223 матча, в которых забросил 103 шайбы и отдал 89 результативных передач, набрав в общей сложности 192 очка.

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