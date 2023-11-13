Кожевников: Рябыкину не простили и тысячной доли того, что позволяется Тамбиеву

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников вновь выступил с критикой работы Леонида Тамбиева на посту главного тренера «Адмирала».

«Меня удивляет то, что в России у ваших коллег в любимчиках по-прежнему ходит главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Всё сказал о бесперспективности курса этого тренера ещё в прошлом сезоне, когда вы рекламировали его антихоккей. Со мной многие спорили — и, считаю, оказались неправы.

Мало того, что «Адмирал» завалил эту осень — последнее место в КХЛ, титул худшей домашней команды, чего именно на Дальнем Востоке никогда не было. Так Тамбиев ещё произвёл дворцовый переворот, о котором я месяц назад предупреждал. Защитился от провального результата, перевел стрелки на менеджера Аверкина, убрал его.

Честно говоря, смешно. Ни одному российскому тренеру такого беспредела в КХЛ не позволят. Здесь самый свежий пример — Дмитрий Рябыкин, которого прошлой осенью менеджеры «Авангарда» приговорили на 12-матчевом выезде. Ему не позволили и тысячной доли того, что сегодня позволяют Тамбиеву во Владивостоке.

Многие после такого сломались бы, но не Рябыкин — как он преобразил «Витязь» в последние недели! Балашиха как раз обогнала Владивосток и ушла с последнего места. А Тамбиев тем временем, несмотря на последнее место, купается в тёплой ванне. И все молчат…

Кто виноват в дальневосточной ситуации? Вспоминаю, как прошлой весной на пресс-конференции руководитель «Адмирала» Ан нападал на меня. Думаю, сегодня у этого человека, который только знакомится с подноготной хоккея, совсем другое мнение. Наверное, он начинает догадываться, что у Тамбиева и его стиля — хоккейного и человеческого — нет перспективы. Но меня удивило интервью Аверкина. Молодой и наивный менеджер в нём всех хвалил. Видимо, так и не понял, как цинично его убрали. И взяли на его место старого знакомого Тамбиева по казахстанским делам. И смех, и грех!», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.