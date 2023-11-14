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Нападающий ЦСКА Каменев оценил перспективы команды в текущем сезоне КХЛ

Нападающий ЦСКА Каменев оценил перспективы команды в текущем сезоне КХЛ
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу московской команды в матче с «Нефтехимиком».

«В первом периоде у нас получилось пропустить, хотя и играли в их зоне. Нужно над этим поработать. В последних матчах пропускаем в первом периоде. Было хорошее движение с нашей стороны, но есть ошибки и над чем работать.

Этот сезон будет ещё интереснее для нас. Мы все верим. Должны выйти на свой уровень. Пока у нас всё тяжело происходит, но у нас хороший коллектив, и мы придём на ту тропу, на которой были последние два года», — приводит слова Каменева пресс-служба ЦСКА.

13 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хкокейной лиги между ЦСКА и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.

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