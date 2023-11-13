ЦСКА за 32 секунды перевернул матч с «Нефтехимиком» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хкокейной лиги между ЦСКА и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов, которому ассистировали Булат Шафигуллин и Евгений Митякин. ЦСКА в конце второго периода забил два гола с разницей в 32 секунды. Сначала отличился Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Виталия Абрамова, а спустя полминуты вывел армейцев вперёд Максим Мамин, которому ассистировали Константин Окулов и Владислав Провольнев. Ворота команд защищали голкиперы Иван Федотов и Андрей Тихомиров.

ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений и поднялся на пятую строчку Западной конференции КХЛ.