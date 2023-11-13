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ЦСКА за 32 секунды перевернул матч с «Нефтехимиком» и прервал трёхматчевую серию поражений

ЦСКА за 32 секунды перевернул матч с «Нефтехимиком» и прервал трёхматчевую серию поражений
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хкокейной лиги между ЦСКА и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Якупов (Шафигуллин, Митякин) – 07:16 (5x5)     1:1 Каменев (Григоренко, Абрамов) – 36:00 (5x5)     2:1 Мамин (Окулов, Провольнев) – 36:32 (5x5)    

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов, которому ассистировали Булат Шафигуллин и Евгений Митякин. ЦСКА в конце второго периода забил два гола с разницей в 32 секунды. Сначала отличился Владислав Каменев с передач Михаила Григоренко и Виталия Абрамова, а спустя полминуты вывел армейцев вперёд Максим Мамин, которому ассистировали Константин Окулов и Владислав Провольнев. Ворота команд защищали голкиперы Иван Федотов и Андрей Тихомиров.

ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений и поднялся на пятую строчку Западной конференции КХЛ.

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