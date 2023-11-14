Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Торпедо», Бек набрал два очка

«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Торпедо», Бек набрал два очка
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Сергей Дубакин с передач Тейлора Бека и Энди Андреоффа открыл счёт в матче. На 18-й минуте встречи Деннис Ян с передач Егора Виноградова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Никита Шашков с передачи Алексея Яковлева вновь вывел хозяев вперёд.

На 29-й секунде третьего периода Николай Прохоркин сделал счёт 3:1. В конце матча Артём Жуков с передачи Тейлора Бека установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Дубакин (Бек, Андреофф) – 03:54 (5x5)     1:1 Ян (Виноградов, Воронин) – 17:59 (5x5)     2:1 Шашков (Яковлев) – 37:37 (5x5)     3:1 Прохоркин – 40:29 (5x5)     4:1 Жуков (Бек) – 55:18 (5x5)    

В следующем матче «Сибирь» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 16 ноября. «Торпедо» на своём льду примет московское «Динамо» 18 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android