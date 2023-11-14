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Тренер «Питтсбурга» Салливан: не знаю более опасного игрока, чем Малкин

Тренер «Питтсбурга» Салливан: не знаю более опасного игрока, чем Малкин
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об успешной игре российского форварда клуба Евгения Малкина, который является лидером команды по голам (восемь в 13 матчах).

«Малкин — целеустремлённый парень. Он принял на свой счёт тот факт, что мы не вышли в плей-офф в прошлом году. Евгений невероятно талантлив, и это видно каждый раз, когда он находится на вершине своей игры. Я не знаю, есть ли более опасный игрок, чем Джино. У него невероятная способность играть и находить голевые возможности. Он действительно представляет угрозу для соперника», — приводит слова Салливана журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Малкина 13 матчей, в которых форвард забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.

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