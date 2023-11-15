«Сибирь» продлила контракт с основным вратарём Антоном Красоткиным

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с 26-летним вратарём Антоном Красоткиным до 30 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2024 года.

Хоккеист перешёл в «Сибирь» в 2020 году и выступает за новосибирцев четвёртый сезон. На сегодняшний день в активе вратаря 95 матчей за «Сибирь», из них семь Красоткин сыграл «на ноль».

Всего в КХЛ Красоткин провёл 195 матчей, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 92. Помимо «Сибири», голкипер выступал за «Локомотив», «Ладу» и «Адмирал».