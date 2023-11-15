Филатов: очень маловероятно, что «Торпедо» пройдёт дальше второго раунда плей-офф

Известный хоккеист Никита Филатов рассказал про перспективы нижегородского «Торпедо» в текущем сезоне.

«Команда пойдёт на спад во второй половине сезона и ничего не покажет в плей-офф? Ровно всё то же самое говорили в прошлом сезоне. Что у «Торпедо» нет предсезонки, что будет «просадка». Говорили, что много травм из-за плохой подготовки. Чем всё закончилось, я напомню: «Торпедо» прошло «Динамо» и очень достойно выглядело во втором раунде. В этом году все то же самое: начали сборы позже всех, почти не участвовали в предсезонных турнирах и практически не играли с командами КХЛ. Снова бюджет ограниченный, существенно меньше, чем у шести-семи клубов конференции. Но по сути ничего не меняется: «Торпедо» идёт на третьем-четвёртом месте на Западе и показывает красивейший хоккей с сумасшедшими комбинациями. Самое главное, что это та самая команда, которая продолжает открывать молодые таланты. На ведущих позициях играют 17-18-летние ребята, а 20-летний хоккеист, как недавно отметил Игорь Николаевич Ларионов, уже достаточно опытный. Аналогов в лиге я не вижу. Если кого-то все эти аргументы не впечатляют, то человек просто не очень разбирается в хоккее.

В плей-офф «Торпедо» может превзойти свой прошлогодний результат? Если вы меня спросите, верю ли я, что «Торпедо» пройдёт дальше второго раунда, то отвечу, что это очень маловероятно. Я лично буду переживать и болеть за «Торпедо», но есть банальные ограничения в виде глубины состава и уровня исполнителей. В НХЛ это возможно, потому что все клубы максимально приближены друг к другу по бюджету. А здесь мы говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза. Очевидно, в такой ситуации очень тяжело конкурировать. Для «Торпедо» успехом станет повторение прошлогоднего результата. Выход во второй раунд – это будет прекрасно.

Если дать Ларионову бюджет ЦСКА, СКА или «Ак Барса», то он выйдет в финал? Это абсолютно не связано. Есть много примеров, когда тренер добивается успехов с молодыми ребятами и командой с маленьким бюджетом, но с топ-клубом это у него уже не получается. В этом случае можно только гадать. Проверить можно будет, когда Игорь Николаевич возглавит клуб с серьёзным бюджетом», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».