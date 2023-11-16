Сергачёв удалил свою страницу в «Инстаграме»*

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв удалил свою страницу в социальной сети «Инстаграм»*.

На сегодняшний день у 25-летнего Сергачёва худший показатель полезности в команде (-14). В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин провёл 16 матчей, в которых набрал 8 (0+8) очков.

Напомним, в составе «молний» Сергачёв два раза становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).

В 2016 году Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под общим девятым номером, однако 15 июня 2017 года был обменян в «Тампу» на нападающего Джонатана Друэна.

На данный момент «Тампа» имеет 16 очков в 16 сыгранных матчах нынешнего сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

*«Инстаграм» — запрещённая в России социальная сеть.