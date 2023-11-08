Кучеров так горяч, что можно обжечься! Возглавил гонку бомбардиров и выбил 750 очков в НХЛ

«Тампа» вновь забила четыре шайбы за период, но на сей раз довела матч до победы, которая стала первой в лиге для 29-летнего Томкинса.

После поражения в матче с «Торонто», в котором «Тампа» вела 4:1 в первом периоде, команда Джона Купера отправилась в Монреаль, где уже на следующий день предстояла встреча с «Канадиенс», завершающая выездную серию.

Времени посыпать голову пеплом не было, надо было действовать и реабилитироваться. Тем более «Монреаль» — не «Торонто», своих Остонов Мэттьюсов и Митчей Марнеров у него нет, и включить «следующую передачу в нужный момент», по выражению Купера, им было бы проблематично.

Матч начался для «Тампы» так же идеально, как и вчера. В первой же смене Никита Кучеров, который сейчас так горяч, что можно обжечься, хлёстким броском прошил Джейка Аллена. Эта шайба стала 10-й для россиянина в сезоне и четвёртой – в последних трёх матчах. Кроме того, Кучеров отпраздновал юбилей в 750 очков за карьеру в НХЛ, став четвёртым игроком «Тампы», кому покорился этот рубеж, и 13-м – среди россиян за всю историю лиги.

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На этом «Тампа» не остановилась. Было видно, что команда заряжена и летит. Голы Ника Пола и Алекса Барре-Буле – чистый мастер-класс по розыгрышу, а окончательно добил Аллена Майки Эйссимонт, забивший с нулевого угла. «Тампа» же стала первой командой в НХЛ после «Лос-Анджелеса» в сезоне-1993/1994, которая два дня подряд забрасывала по четыре шайбы в первом периоде!

«Мы играли отчаянно и решительно. С завтрака до обеда мы раз 30 посмотрели хайлайты вчерашнего матча, это постоянно напоминало ребятам, что произошло», — сказал после игры Купер.

На этом игра для Аллена была завершена, и ему на смену вышел Сэм Монтембо. «Тампе» оставалось только не растерять преимущество, как с «Торонто». «Монреалю» особо нечем было похвастаться в атаке, если не считать попадания в штангу в исполнении Коула Кофилда ещё в первом периоде, но в третьем хозяева всё-таки обозначили сопротивление и смогли сократить отставание, забросив две шайбы с разницей в 34 секунды. «Монреаль» продолжал давить, однако за две с половиной минуты до финальной сирены Пол оформил дубль в большинстве, сыграв на добивании после броска Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря этой передаче Никита вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров, опередив нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. На счету россиянина 22 (10+12) очка в 13 матчах. «Монреаль» на последних секундах смог ещё раз огорчить Мэтта Томкинса, но после сирены его радости не было предела, ведь вратарь «Тампы» одержал свою первую победу в НХЛ! Этого момента он ждал долгие 11 лет. Томкинса выбрали на драфте ещё в 2012 году, за это время он где только ни играл, но только в этом сезоне получил шанс в главной лиге мира.

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Томкинс стал 32-м вратарём в истории лиги, который одержал первую победу в возрасте 29 лет или старше. «Было приятно услышать сирену и увидеть, как все улыбаются и едут ко мне праздновать. Потом в раздевалке мне вручили шайбу, всё это делает этот день одним из лучших в моей жизни. Партнёры сделали этот матч особенным с самого начала. Особенно круто, что я выиграл именно в Монреале. Было классно отпраздновать эту победу с ребятами. Я по-настоящему счастлив. Это уникальная история, все ребята знают мой путь сюда и поэтому ещё больше хотели моей победы», — сказал Томкинс.