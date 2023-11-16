Вадим Шипачёв вторым в КХЛ набрал 900 очков

В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

В середине второй двадцатиминутки Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова забросил третью шайбу казанского клуба в матче. Благодаря этой шайбе Шипачёв вторым в истории КХЛ преодолел отметку в 900 очков. На счету 36-летнего нападающего 285 заброшенных шайб и 615 результативных передач в 948 играх.

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Напомним, первым был Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.