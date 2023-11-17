«Просто болтовня. Ему нравилось в России». Канадский игрок «Адмирала» — о байках Бойчака

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре прокомментировал байки бывшего хоккеиста КХЛ Зака Бойчака.

«Байки Зака Бойчака о России? Чаки с удовольствием вернулся бы сюда, ему нравилось тут играть. Он рассказывал мне только хорошее о лиге и о стране. Не знаю, что такого он рассказал в подкасте, но мне говорил только хорошее. Когда он узнал, что я могу переехать в Россию, то сказал, что мне обязательно надо ехать сюда. Я до сих пор поддерживаю с ним связь. Он говорит, что хотел бы всё ещё играть в России.

Не задерживают ли нам зарплаты? Нет, всё вовремя (улыбается). Не думаю, что сейчас в КХЛ есть такие проблемы. Возможно, раньше такое и было, но всё меняется. Суровые зимы не должны пугать канадцев? Да, точно. Зак же сам из Альберты, там тоже суровые зимы. Думаю, это просто болтовня.

Были ли предрассудки о России? Нет. Я вообще не нервничал перед переездом, ноль опасений. И по ходу моего пребывания здесь они не появились. Слышал очень много хорошего о России, и большую часть — от Бойчака. Ему очень нравилось здесь. Он хотел, чтобы я поехал играть сюда, и я сам этого очень хотел», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: