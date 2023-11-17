Кравец объяснил, почему Ткачёв провёл на льду более четырёх минут перед голом «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Адмиралом» (2:1 после серии буллитов) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал, почему нападающий Владимир Ткачёв провёл на льду более четырёх минут перед голом омской команды.

«Ткачёв провёл на льду более четырёх минут перед голом? Володя остался, потому что там ситуация была такая – смениться не мог, потому что шайба в атаку сразу переходила и именно к нему приходила. Ну и он как лидер взял игру на себя, создал много хороших моментов и, в конце концов, создал этот гол.

Формат «5 на 3» с пустыми воротами в овертайме не получился? Да никто там никому не мешал, просто нужно было пятому игроку открыться на дальнюю штангу, будем разбирать это. Хороший шанс был, поэтому мы все вместе приняли решение так играть», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.