Буше догнал Ягра — и он уже круче великого чеха. К чему суперфорвард приведёт «Авангард»?

«Авангард» провёл феноменальный выезд с точки зрения результата и игры в атаке. «Ястребы» набрали максимум возможных очков в матчах в Санкт-Петербурге, Сочи, Минске и Москве с ЦСКА, обыграли в основное время оба армейских коллектива и забросили за четыре встречи 17 шайб. Теперь у омичей серия из пяти побед, а по потерянным очкам на Востоке они незначительно уступают только «Ак Барсу». Разговоры о возможной отставке Михаила Кравца заглохли, омская команда сумела выбраться из «болтанки», впереди же весьма благоприятный календарь для укрепления позиций в турнирной таблице.

Успокоить общественность и вернуть веру болельщикам в команду «Авангарду» удалось силами лидеров. Первая тройка Ткачёв – Спунер – Буше при поддержке защитника-капитана Шарипзянова прямо сейчас показывает поистине гениальный хоккей, доминируя в каждом матче и добывая команде одну победу за другой. Из упомянутых выше 17 шайб лишь одна (!) случилась без непосредственного участия кого-то из четвёрки главных звёзд «ястребов» — Николишин забил в пустые ворота СКА с передачи Чистякова. При этом даже в том эпизоде на льду находились Буше и Шарипзянов, а второй так и вовсе принял участие в ключевом и крайне спорном эпизоде за секунды до гола.

Можно ещё убрать за скобки третий гол Шарипзянова в Санкт-Петербурге, который омскому капитану помогли сделать форварды второго звена Гераськин и Филатьев, и получим яркий факт: 15 из 17 голов «Авангарда» в четырёх последних матчах сделали хоккеисты первой тройки. Выходит, что на этом выезде Спунер, Ткачёв и Буше поучаствовали в 88% голов команды и набрали на троих за это время 29 очков.

Если чуть расширить выборку матчей по этому сезону, то цифры будут меньшими, но всё равно впечатляющими. И показательными. Ясно, что современный «Авангард» — с большим отрывом самая зависимая от своей главной тройки команда в КХЛ, ну а цифра в 88% вовлечённости лидеров во все голы (даже на отрезке в четыре игры) так и вовсе не снилась даже «Эдмонтону», где, кажется, за спиной Макдэвида и Драйзайтля вообще никого нет.

Любопытно вспомнить, что линии Ткачёв – Спунер – Буше у «Авангарда» не было ни в начале предсезонки, ни даже на первом августовском турнире. Да её и вообще в таком виде не планировалось – всё изменила супруга Корбана Найта.

Буше присоединился к «Авангарду» только в первых числах августа в Сочи, там же «ястребы» договорились о новом контракте с Ткачёвым, но Владимир, как и оперативно подписанный на замену Найту Спунер, прибыл в Омск почти к самому старту регулярки. В отношении канадского центрфорварда было немало скепсиса, сравнения с Найтом в основном были не в его пользу, говорили, что он способный, результативный игрок, но и близко не сможет выполнять ту черновую работу, которую брал на себя Корбан, следствием чего может стать дефицит свободного льда и контроля шайбы у «проверенных» Ткачёва и Буше.

Старт сезона отчасти подтвердил эти опасения — хоть Спунер и набирал очки исправно, но особой «химии» у первой тройки «Авангарда» не наблюдалось, временами она уходила в тень, да и большинство не работало, как привыкли в Омске. Михаил Кравец решился разбить звено, поставил туда центром Николишина, и на пару матчей эта перестановка сыграла. Но провальное начало прошлой гостевой серии вынудило тренера «ястребов» вернуться к базовым настройкам. И, перезагрузившись, ведущая тройка «Авангарда» в том виде, каком её видели в конце лета, стала делать шоу и результат практически в режиме нон-стоп.

Рид Буше, Владимир Ткачёв и Райан Спунер Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Сейчас «ястребы» в полном составе едут на мастерстве и кураже троих хоккеистов – это факт. Да, остальные игроки команды тоже вкладывают в общую копилку блоками, перехватами, форчекингом, поддержкой темпоритма, так что игра «Авангарда», в общем-то, выглядит целостно. Но в статистику попадают одни и те же люди, а у Гераськина, Николишина, Мартынова, Пьянова и других форвардов «ястребов» даже не в каждой игре набираются голевые моменты. Конечно, это не выглядит хорошо для перспектив «Авангарда», да и силы у лидеров не бесконечные. И тут вопросы не к Кравцу, который, как и любой нормальный тренер, делает ставку на тех игроков, кто может обеспечить результат (даже в меньшинстве!).

Это проблема менеджмента «ястребов», который должен обеспечить глубину состава если не летом, то хотя бы по ходу сезона. И, конечно, большие вопросы к самим молчащим хоккеистам. На тех же Гераськина и Николишина уж точно рассчитывали как на лидеров «Авангарда», у них хватает игрового времени, в их распоряжении большинство (Николишин в первой спецбригаде, Гераськин — во второй), однако выхлопа почти нет. Особенно у экс-нападающего «Северстали», которого пока не встряхнул даже обмен Кирилла Панюкова – ещё одного форварда, получившего длинный контракт в Омске, но не оправдавшего и толику ожиданий.

С другой стороны, прямо сейчас беспокоиться болельщикам «Авангарда» вряд ли нужно – лучше наслаждаться космической игрой ведущих хоккеистов, тем более что этого с лихвой хватает для серийных и уверенных побед. Да и в целом тезис, что команда, опирающаяся на одну тройку, обречена на итоговый провал, весьма спорный. В прошлом сезоне, например, тоже много говорили о том, что Буше с Найтом, регулярно игравшие в меньшинстве, критически устанут ещё до плей-офф, но в матчах Кубка Гагарина они точно так же тащили «Авангард», как и осенью.

А ещё можно вспомнить канонические примеры «Салавата Юлаева» и «Металлурга». Уфимцы в эпоху Хартикайнена зависели от своих легионеров примерно так же, как «Авангард» сейчас, но в плей-офф «юлаевцам» тех времён мешало что угодно, но только не усталость лидеров. «Металлург» же четыре сезона доминировал в КХЛ исключительно благодаря великому звену Зарипова и за это время выиграл два Кубка Гагарина.

Почему бы и «Авангарду» не повторить этот путь? К тому же один из локомотивов «ястребов» — Рид Буше – показывает какую-то фантастическую игру, открывая всё новые грани своего таланта и заставляя лишь предполагать о потолке его возможностей. Американец забивает пачками, давно уйдя от узкого реноме «пулялки из круга вбрасывания», великолепен в подыгрыше и силовой борьбе, видит площадку и умеет отдать тонкий пас не хуже Ткачёва.

В текущем сезоне Буше наколотил уже 19 голов, он второй снайпер чемпионата после Голдобина, также на его счету 30 очков в 27 играх. Рид как раз мощно прибавил в плане статистики в последнее время, когда вышел на нужный уровень взаимопонимания со Спунером и Ткачёвым, и теперь все трое гонятся в разных номинациях за проводящим удивительно ровный сезон лидером «Спартака».

Статистика бомбардиров сезона КХЛ

Что же касается общей статистики Буше в «Авангарде», то вчера Рид вышел на второе место в списке снайперов омского клуба в КХЛ, если учитывать матчи регулярки + плей-офф. Американский форвард опередил Александра Попова, сыгравшего на порядок больше матчей, а больше голов, чем у Буше, только у другой легенды омского клуба Александра Пережогина.

Лучшие снайперы «Авангарда» в КХЛ (регулярка + плей-офф) № Игрок Количество матчей Количество голов 1 Александр Пережогин 512 144 2 Рид Буше 177 91 3 Александр Попов 456 90 4 Сергей Широков 240 76 5 Кирилл Семёнов 383 75

Ну а в бомбардирской «ястребиной» гонке в КХЛ Рид, набравший в матче с ЦСКА четыре очка, догнал самого Яромира Ягра!

Лучшие бомбардиры «Авангарда» в КХЛ (регулярка + плей-офф) № Игрок Количество матчей Количество очков 1 Александр Попов 456 290 (90+200) 2 Александр Пережогин 512 287 (144+143) 3 Антон Курьянов 353 178 (73+105) 4 Кирилл Семёнов 383 175 (75+100) 5 Рид Буше 177 165 (91+74) Яромир Ягр 181 165 (73+92)

Как видно, Буше в шаге от того, чтобы стать самым результативным легионером в истории «Авангарда» в КХЛ. Но если отойти от голых цифр, то американца, вероятно, уже можно считать лучшим иностранцем «ястребов» за всю историю. Роман Червенка был таким же стабильным и породистым снайпером, но с ним «ястребы» не выиграли Кубок Гагарина. Как, кстати, и с Ягром, при всём величии которого омичи в его времена не проходили дальше второго раунда плей-офф. Если говорить именно о КХЛ, а так мы, конечно, помним «золотой» гол Яромира в финале КЕЧ-2005.

Яромир Ягр в «Авангарде» в КХЛ Фото: photo.khl.ru

Но по вкладу в общекомандный результат, по стабильности, по универсальности Буше, пожалуй, нет равных среди легионеров «Авангарда» за последние 15 лет, а скорее всего, и за всё время. И сейчас очень интересно будущее Рида, контракт которого с «ястребами» заканчивается в апреле 2024-го. В Америку ему дорога заказана по известным причинам, ехать доигрывать в Европу ещё рановато в 30 лет, так что, очевидно, Буше останется в КХЛ ещё на пару-тройку сезонов. Но в «Авангарде» ли? Вероятно, этот вопрос должен занимать Антона Курьянова даже больше, чем укрепление глубины атаки, потому что Рид – по-настоящему краеугольный камень омской команды — наряду с Ткачёвым, но у того есть действующий контракт с «ястребами». Очевидно, Курьянову нужно решать вопрос с Буше по ходу текущего сезона, иначе потом может быть слишком поздно.