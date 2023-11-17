«Москва. Москва всё решает». Тамбиев — о не засчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о незасчитанном голе своей команды во время серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», в котором его команда уступила 1:2 Б.

«Как судья объяснил мне, почему не засчитали гол во время серии буллитов после видеопросмотра? Москва. Москва всё решает, он не решает. Как это называется, военная комната.

Отдельный комплимент Иванову сегодня? Сейчас пойду скажу, обязательно. Персональная опека Ткачёва? Разбирали, конечно, готовились. И где-то пол-игры мы с ними справлялись. Потом уже и мы подустали, и им большинство придало уверенности. Хоккей – игра инициатив. В первом периоде мы им мало позволяли, потом уже они доминировали. Сейчас трудно анализировать удаления, было много нехороших, подправим это. Ещё не смотрел, но сейчас полетим в Хабаровск – там хоть три раза можно игру пересмотреть, пока батарейка не сядет в компьютере», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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