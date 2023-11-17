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А. Соловьёв: респект всем парням в «Адмирале». Жаль, что не додавили «Авангард»

А. Соловьёв: респект всем парням в «Адмирале». Жаль, что не додавили «Авангард»
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Защитник «Адмирала» Алексей Соловьёв прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2 Б).

«Ребята все молодцы, бились старались, очень много заблокировали бросков соперника. Респект всем парням за такую игру, жаль, что не додавили, не дотерпели в концовке. Но эта игра в копилку нам пойдёт однозначно. Особого настроя именно на «Авангард» не было, на всех настраиваемся максимально, все понимают, в какой ситуации мы находимся. Иногда что-то не получается, но по самоотдаче в целом ни к кому претензий нет», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

После этой встречи «Адмирал» набрал 20 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Дальневосточники проиграли четыре последние игры. В следующем матче подопечные Леонида Тамбиева сыграют 19 ноября на выезде с «Амуром».

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