Бедард лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков, Минтюков — пятый

18-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

Таким образом, в активе форварда стало 15 (9+6) очков в 16 играх сезона при показателе полезности «-7». Бедард лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков. По результативным баллам на втором месте находится нападающий «Аризоны Койотс» Логан Кули (12 (2+10) очков в 17 матчах).

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков в списке бомбардиров-новичков находится на пятом месте, набрав 10 (1+9) баллов.

Напомним, сегодня, 20 ноября, «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).