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Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг вернулся в топ-10, Рябыкин тащит «Витязь» в плей-офф

Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг вернулся в топ-10, Рябыкин тащит «Витязь» в плей-офф
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (3)Алексей Жамнов«Спартак»
2 (5)Андрей Разин«Металлург»
3 (6)Михаил Кравец«Авангард»
4 (4)Алексей Заварухин«Трактор»
5 (1)Олег Браташ«Лада»
6 (2)Алексей Кудашов«Динамо» М
7 (7)Игорь Никитин«Локомотив»
8 (8)Игорь Ларионов«Торпедо»
9 (14)Роман РотенбергСКА
10 (10)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
11 (9)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
12 (15)Сергей ФёдоровЦСКА
13 (11)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
14 (12)Андрей Козырев«Северсталь»
15 (21)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
16 (16)Николай Заварухин«Автомобилист»
17 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
18 (19)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
19 (18)Дэвид Немировски«Сибирь»
20 (22)Леонид Тамбиев«Адмирал»
21 (17)Андрей Мартемьянов«Амур»
22 (23)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
23 (20)Галым Мамбеталиев«Барыс»
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