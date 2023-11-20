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КХЛ определила лучших игроков 11-й недели сезона-2023/2024

КХЛ определила лучших игроков 11-й недели сезона-2023/2024
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Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лучших игроков 11-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Сергей Иванов («Адмирал»), одержавший одну победу в трёх матчах недели. По воротам Иванова было нанесено 123 броска (41 в среднем за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надёжности составил 0,99. В матче с «Амуром» Иванов впервые за «Адмирал» сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джереми Рой («Витязь»), набравший 6 (0+6) очков в пяти матчах недели. Показатель полезности канадского защитника составил «+4». На его счету также три силовых приёма, 10 заблокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Цыплаков («Спартак»), набравший 5 (5+0) очков в трёх матчах недели. Шайбы в матче с «Динамо» Мск и «Ладой» стали победными для его команды. На счету Цыплакова также 12 силовых приёмов и один блокированный бросок.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Сергей Иванов («Адмирал»).

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