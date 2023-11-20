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«Торпедо» обыграло дома «Барыс» в матче КХЛ

«Торпедо» обыграло дома «Барыс» в матче КХЛ
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Торпедо» нанесло поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

У хозяев отличились Сергей Гончарук, Василий Атанасов, Максим Летунов и Владислав Фирстов. У гостей шайбы забросили Аркадий Шестаков и Рудольф Червены.

Команда Игоря Ларионова победила во втором матче кряду, набрала 42 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородцы сыграют 23 ноября в гостях с московским «Динамо».

Казахстанский клуб потерпел третье поражение подряд, остался с 25 очками и идёт на 11 строчке на Востоке. В ближайшей игре «Барыс» 23 ноября примет дома нижнекамский «Нефтехимик».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Гончарук (Коваленко) – 01:48 (5x5)     1:1 Шестаков (Нургалиев, Муратов) – 03:25 (5x5)     2:1 Атанасов (Воронин) – 29:44 (5x5)     3:1 Летунов (Alexei Kruchinin, Коваленко) – 37:55 (5x4)     4:1 Фирстов (Сизов, Конюшков) – 39:59 (5x5)     4:2 Червены (Старченко, Рымарев) – 51:23 (5x5)    
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