«Торпедо» обыграло дома «Барыс» в матче КХЛ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Торпедо» нанесло поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

У хозяев отличились Сергей Гончарук, Василий Атанасов, Максим Летунов и Владислав Фирстов. У гостей шайбы забросили Аркадий Шестаков и Рудольф Червены.

Команда Игоря Ларионова победила во втором матче кряду, набрала 42 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородцы сыграют 23 ноября в гостях с московским «Динамо».

Казахстанский клуб потерпел третье поражение подряд, остался с 25 очками и идёт на 11 строчке на Востоке. В ближайшей игре «Барыс» 23 ноября примет дома нижнекамский «Нефтехимик».