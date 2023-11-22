Нападающий «Монреаля» выбыл на восемь недель

Форвард «Монреаль Канадиенс» Рафаэль Арве-Пинар был помещён в резервный список травмированных, сообщает Field Level Media. Он пропустил два предыдущих матча своей команды против «Вегас Голден Найтс» (5:6) и «Бостон Брюинз» (2:5) и выбыл из строя на восемь недель.

24-летний хоккеист в 13 играх этого сезона отметился четырьмя голевыми передачами. Всего за карьеру у Арве-Пинара 25 (15+10) очков в 51 матче за «Монреаль».

Также на неопределённый срок выбыл из строя защитник «Канадиенс» Джордан Харрис. Он получил травму нижней части тела. 23-летний американец провёл на льду 21 минуту 11 секунд и имел показатель полезности «-1» в последнем матче с «Бостоном». В этом сезоне на его счету три передачи, а всего Харрис набрал 21 (5+16) очко в 91 встрече за «Монреаль».