Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Монреаля» выбыл на восемь недель

Нападающий «Монреаля» выбыл на восемь недель
Комментарии

Форвард «Монреаль Канадиенс» Рафаэль Арве-Пинар был помещён в резервный список травмированных, сообщает Field Level Media. Он пропустил два предыдущих матча своей команды против «Вегас Голден Найтс» (5:6) и «Бостон Брюинз» (2:5) и выбыл из строя на восемь недель.

24-летний хоккеист в 13 играх этого сезона отметился четырьмя голевыми передачами. Всего за карьеру у Арве-Пинара 25 (15+10) очков в 51 матче за «Монреаль».

Также на неопределённый срок выбыл из строя защитник «Канадиенс» Джордан Харрис. Он получил травму нижней части тела. 23-летний американец провёл на льду 21 минуту 11 секунд и имел показатель полезности «-1» в последнем матче с «Бостоном». В этом сезоне на его счету три передачи, а всего Харрис набрал 21 (5+16) очко в 91 встрече за «Монреаль».

Материалы по теме
Крутейшая развязка матча в НХЛ! «Вегас» мощно отомстил за выбитые зубы Дорофеева
Крутейшая развязка матча в НХЛ! «Вегас» мощно отомстил за выбитые зубы Дорофеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android