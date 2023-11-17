Крутейшая развязка матча в НХЛ! «Вегас» мощно отомстил за выбитые зубы Дорофеева

Павел заработал на себе четыре минуты штрафа в концовке, и «рыцари» дожали «Монреаль».

Крайне насыщенный событиями матч прошёл в Монреале, где «Канадиенс» принимали действующего чемпиона «Вегас». Команды решили сыграть без оглядки на оборону и выдали концерт из 11 голов, где всё решилось в зубодробительной (буквально) концовке.

«Вегас», разозлённый после первого «сухого» поражения в сезоне от «Вашингтона» и, памятуя о слабо проведённом матче с «Монреалем» в конце октября (который они всё равно выиграли), принялся закатывать соперника в лёд с первых же минут. Однако молодому вратарю Кэйдену Примо в первом периоде удалось сдержать мощный натиск соперника, и в итоге «Монреаль» забил первым же броском. «Вегас» не смог вывести шайбу из зоны, и Алекс Ньюхук прошил Эдина Хилла.

Вскоре после этого «Вегас» вновь провалился в обороне, и Ньюхук выступил в роли ассистента для Джонатана Ковачевича, и «хабс» в итоге отправились на перерыв с преимуществом в две шайбы. Второй период уместил в себе сразу шесть шайб – они сыпались без остановки, как из рога изобилия. Всё началось с контратаки «Вегаса» в меньшинстве и голом Бретта Хаудена, продолжилось выходом Ессе Юлёнена один на один, который он сам же себе и организовал, выцарапав шайбу у двух соперников.

«Монреаль» повёл 3:1, но уже через 18 секунд это преимущество начало таять. Брейден Макнэбб сыграл на добивании после броска Ши Теодора, а вскоре Иван Барбашёв отпраздновал юбилей в НХЛ – 200 очков в регулярных чемпионатах!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.



На этом Барбашёв не остановился и передал пламенный привет канадскому защитнику Арберу Джекаю, который только в этом сезоне уже успел подраться с Дмитрием Воронковым из «Коламбуса», потом цеплялся к Кириллу Капризову из «Миннесоты». Барбашёв так жёстко приложил защитника об борт и, похоже, повредил ему плечо, потому что Чекай отправился в раздевалку и досрочно завершил игру.

ВИДЕО.

К тому времени «Монреаль» уже снова повёл благодаря дублю Юлёнена, но ненадолго – Теодор реализовал большинство, и в третьем периоде всё началось с чистого листа. Команды долго не могли забить, но развязка получилась по-настоящему сумасшедшей. За три минуты до конца Павел Дорофеев прорывался к воротам, но получил клюшкой по лицу от Брендана Галлахера, лишившись нескольких зубов.

Алеку Мартинесу пришлось собирать их со льда, пока врач проверял состояние россиянина. Дорофеев заплатил немалую цену и, конечно, доиграть матч не смог, но был отомщён партнёрами по команде. Галлахер получил двойной малый штраф, и «Вегас» дожал «Монреаль», дважды забив в большинстве с разницей в 44 секунды!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, дело сделано, но не так быстро! Джастин Бэррон вернул интригу, отыграв одну шайбу за минуту до конца, а на последних секундах Ник Сузуки едва не перевёл встречу в овертайм, но Эдин Хилл в падении вытащил шайбу. Неважно, сколько голов ты пропустил, если в нужное время сделал нужный сейв.

«Игра была занимательной. Мы многое сегодня делали хорошо, но временами допускали ошибки при игре с шайбой, чем соперник несколько раз воспользовался. В конечном итоге мы рады победе. Думаю, мы сделали достаточно, чтобы победить, спецбригады сыграли ключевую роль. Должны были забивать 8-9? Иногда так казалось, но есть же и соперник, их вратарь был превосходен», — сказал главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.