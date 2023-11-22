Минское «Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений, победив в гостях «Автомобилист»

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В Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 17-й минуте Егор Бориков с передач Коди Кёррана и Никиты Пышкайло открыл счёт в матче. За 17 секунд до конца первой двадцатиминутки Ник Меркли с передач Романа Горбунова и Коди Кёррана удвоил преимущество гостей.

На 11-й минуте второго периода Роман Горбунов с передачи Сергея Кузнецова сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Алексей Бывальцев с передачи Брукса Мэйсека размочил счёт во встрече.

На восьмой минуте третьего периода Даниил Сотишвили с передачи Андрея Стася забросил четвёртую шайбу в ворота «Автомобилиста».

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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Автомобилист» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 25 ноября. Минское «Динамо» в столице Беларуси примет ЦСКА 24 ноября.