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Минское «Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений, победив в гостях «Автомобилист»

Минское «Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений, победив в гостях «Автомобилист»
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В Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 17-й минуте Егор Бориков с передач Коди Кёррана и Никиты Пышкайло открыл счёт в матче. За 17 секунд до конца первой двадцатиминутки Ник Меркли с передач Романа Горбунова и Коди Кёррана удвоил преимущество гостей.

На 11-й минуте второго периода Роман Горбунов с передачи Сергея Кузнецова сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Алексей Бывальцев с передачи Брукса Мэйсека размочил счёт во встрече.

На восьмой минуте третьего периода Даниил Сотишвили с передачи Андрея Стася забросил четвёртую шайбу в ворота «Автомобилиста».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Бориков (Кёрран, Пышкайло) – 16:37 (5x5)     0:2 Меркли (Горбунов, Кёрран) – 19:43 (5x5)     0:3 Горбунов (Кузнецов) – 30:18 (5x5)     1:3 Бывальцев (Мэйсек) – 35:09 (5x5)     1:4 Сотишвили (Стась) – 47:23 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Автомобилист» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу» 25 ноября. Минское «Динамо» в столице Беларуси примет ЦСКА 24 ноября.

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