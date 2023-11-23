Четыре очка Бьёркстранда помогли «Сиэтлу» сокрушить дома «Сан-Хосе»

В Сиэтле, на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).

Главным героем встречи стал датский нападающий хозяев Оливер Бьёркстранд, набравший в этом матче 4 (1+3) очка. Также в составе хозяев шайбы забрасывали Брэндон Танев, Адам Ларссон, Янни Гурд, Джаред Макканн и дважды Ээли Толванен.

У гостей единственный гол на счету Майка Хоффмана.

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Акулы» проиграли пятый раз в шести последних матчах, остались с 7 очками и замыкают таблицу Запада.

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