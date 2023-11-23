Четыре очка Бьёркстранда помогли «Сиэтлу» сокрушить дома «Сан-Хосе»
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В Сиэтле, на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» (7:1).
Главным героем встречи стал датский нападающий хозяев Оливер Бьёркстранд, набравший в этом матче 4 (1+3) очка. Также в составе хозяев шайбы забрасывали Брэндон Танев, Адам Ларссон, Янни Гурд, Джаред Макканн и дважды Ээли Толванен.
У гостей единственный гол на счету Майка Хоффмана.
«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Акулы» проиграли пятый раз в шести последних матчах, остались с 7 очками и замыкают таблицу Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
7 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Танев (Веннберг, Олексяк) – 01:28 2:0 Бьёркстранд (Гурд, Толванен) – 10:36 3:0 Ларссон (Эберле, Макканн) – 11:07 4:0 Гурд (Борген, Бьёркстранд) – 18:45 5:0 Макканн (Шульц, Бьёркстранд) – 23:36 (pp) 6:0 Толванен (Бьёркстранд, Дюмулен) – 42:22 6:1 Хоффман (Охотюк, Берроуз) – 55:32 7:1 Толванен (Олексяк) – 55:46
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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